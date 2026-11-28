Repera galeniex solokoncerts "Palladium Rīga"
FOTO: tas bija episki! Reperis galeniex aizvadījis līdz šim vērienīgāko solokoncertu savā karjerā
Sestdienas vakarā koncertzālē “Palladium Rīga” ar savu līdz šim vērienīgāko solokoncertu uzstājās viens no spilgtākajiem Latvijas jaunās paaudzes reperiem galeniex jeb Ernests Galenieks. Koncerts aizvadīts par godu mākslinieka otrajam pilnmetrāžas albumam “Biennāle”, kas pie klausītājiem nonāca 25. septembrī.
Šis bija nozīmīgs notikums repera karjerā, jo tas bija viņa līdz šim vērienīgākais solokoncerts. Programmā līdzās jaunākā albuma skaņdarbiem bija iekļautas arī jau klausītāju iecienītas dziesmas, tostarp “Zemais Starts”, “Gatavojos īpaši” un “tērēt, ne krāt”.
Lai gan galeniex Latvijas hiphopa apritē ienācis salīdzinoši nesen, viņam īsā laikā izdevies izveidot savu atpazīstamu muzikālo rokrakstu. Repera daiļradi raksturo daudzslāņaini dziesmu teksti, neierastas muzikālās kompozīcijas un eksperimenti ar dažādiem mūzikas žanriem.
Plašāku atpazīstamību mākslinieks ieguva 2024. gadā, izdodot debijas albumu “Vernisāža”, kas saņēma Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu “Zelta mikrofons” kategorijā “Labākais debijas albums”. Galeniex ir arī repa cīņu “371 Battle” piektās sezonas uzvarētājs, savukārt pērn sadarbībā ar producentu apvienību “reivs” viņš izdeva minialbumu “ambrāža”, kurā hiphops apvienots ar elektroniskās deju mūzikas ritmiem.
Neilgi pirms lielkoncerta reperis klausītājus iepriecināja arī ar videoklipu dziesmai “Rīts vēl tālu”, kas tapusi sadarbībā ar reperi C4PARS. Videoklips filmēts vairākās neparastās vietās, tostarp uz Skultes mola un pamestā kazino Sarkandaugavā.