No pornofilmām līdz Romas mēra amatam. Leģendārā Čičolīna 75 gadu vecumā vēlas atgriezties politikā
Bijusī pornozvaigzne un Itālijas parlamenta deputāte Ilona Stallere, plašāk pazīstama ar skatuves vārdu Čičolīna (Cicciolina), 75 gadu vecumā nolēmusi atkal izmēģināt spēkus politikā.
Intervijā Itālijas radiostacijai “Rai Radio 1” viņa paziņojusi par nodomu kandidēt uz Romas mēra amatu 2027. gadā gaidāmajās vēlēšanās. Starp Čičolīnas prioritātēm ir pilsētas ielu remonts, koku stādīšana un lielāka policijas klātbūtne Romas ielās. Drošības jautājums viņai kļuvis īpaši aktuāls pēc tam, kad kādā dzelzceļa stacijā viņai nozagts čemodāns.
Ungārijā dzimušajai Stallerei politika nebūt nav sveša. No 1987. līdz 1992. gadam viņa bija Itālijas parlamenta deputāte un izpelnījās starptautisku uzmanību ar saviem neparastajiem un provokatīvajiem paziņojumiem.
Viens no skaļākajiem Čičolīnas piedāvājumiem bija adresēts toreizējam Irākas diktatoram Sadamam Huseinam. Viņa piedāvāja ar viņu pārgulēt, ja Huseins apņemtos ievērot ANO rezolūcijas un atteiktos no karadarbības.
Šī nav pirmā reize, kad bijusī pornofilmu zvaigzne izrādījusi interesi par Romas mēra amatu. Viņa centās kandidēt arī 2013. gadā, taču nepārvarēja kandidātu atlases posmu.
Jāatzīmē, ka Čičolīna savulaik bija viena no spilgtākajām un pretrunīgāk vērtētajām personībām Itālijas sabiedriskajā dzīvē. Viņas ceļš no pornofilmu industrijas līdz parlamenta deputātes amatam izpelnījās uzmanību visā pasaulē. Nu, vairāk nekā 30 gadus pēc darba parlamentā, Čičolīna ir gatava mesties jaunā izaicinājumā – cīnīties par iespēju vadīt Itālijas galvaspilsētu.