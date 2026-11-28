"Brazīliešu latvietis" Felipe Gabriels Indonēzijas pludmalē bildinājis savu draudzeni
Latvijas pilsonību nesen ieguvušais brazīlietis Felipe Gabriels Ksavjērs atpūtas braucienā Indonēzijā bildinājis savu ilggadējo draudzeni, brazīliešu modeli Karolīnu Kaufmani.
Pāris ir attiecībās jau trīs gadus, un bildinājums noticis romantiskā ceļojuma laikā Nikoi salā, kas atrodas netālu no Singapūras. Felipe savu draudzeni bildinājis salas pludmalē.
"Viņa teica jā!" liecina ieraksts Felipes "Instagram" kontā.
Felipes un Karolīnas iepazīšanās stāsts aizsācies ASV pilsētā Lasvegasā, kur abi satikušies pirmo reizi. Vēlāk viņu ceļi negaidīti krustojušies vēlreiz – šoreiz kādā naktsklubā Brazīlijā.
Pēc otrās tikšanās abu attiecības kļuvušas nopietnas. Kā žurnālam "Privātā Dzīve" iepriekš stāstījis Felipe, kopš tās dienas pāris vairs nav šķīries.
Bildinājums izteikts atpūtas braucienā uz Nikoi salu, kas atrodas Indonēzijā. Pāris saderinājies 15. novembrī.
Felipe dāvājis mīļotajai skaistu dimanta gredzenu, klēpi sarkanu rožu un īpašu romantisku vakaru pludmalē. Gredzenu izgatavojis juvelieris Bobijs Vaits.
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Jauns.lv jau vēstīja, ka brazīlietis Felipe pēc Latvijā vienpadsmit pavadītiem gadiem saņēmis Latvijas pilsonību un pasi. Nu viņš atklāj, ka ir gatavs ģimenei, kuru vēlētos veidot Latvijā – visi viņa bērni runāšot latviešu, angļu un latviešu valodā. Piedevām ģimeni Felipe vēlas kuplu – trīs dēlus un meitu.
Iepriekš šovā "Slavenības. Bez filtra" Felipe atklāja, ka savu nākotni saista ar Latviju: "Es gribu precēties. Es atradu īsto meiteni tagad, mēs jau plānojam bērnus." Uz Andra Buļa jautājumu, cik bērniem jābūt brazīļu ģimenē, Felipe atbild, ka viss ir Dieva rokās: "Es gribētu trīs dēlus un vienu meitu. Bet būs, kā Dievs gribēs. Ja Dievs gribēs man četras meitas, ceru, ka nē, bet tad tā būs."
Felipe vēlētos, lai visi viņa bērni piedzimst Latvijā un runā vismaz trīs valodās – latviešu, angļu un portugāļu. Andris mēģina saskaitīt, cik valodās runā pats Felipe – spāniski, angliski, latviski, krieviski… Felipe pabeidz šo sarakstu: "Portugāliski un lietuviski." Lietuviešu valoda gan sākot piemirsties, to Felipe apguvis, Lietuvā filmējoties kādā filmā. Tomēr viņa mājas un sirds ir Latvijā, un viņš izvēlas būt šeit.
Vaicāts par Ziemassvētkiem, Felipe atzīst, ka tie ir vienīgie svētki, kurus vēl Latvijā nav svinējis: "Vienīgie svētki, kad vienmēr esmu prom, ir Ziemassvētki. Tos svinu Brazīlijā, te ir pārāk auksti. Jāpierod." To arī Felipe sācis jau darīt, jo ir jau pirmo ziemu pavadījis Latvijā un arī nosvinējis pirmos Jāņus, būdams jau latvietis.