"Pērle" minialbuma "Ekspektācijas" prezentācija
2026. gada 27. novembra vakarā Bbārā notika grupas "Pērle" minialbuma "Ekspektācijas" prezentācija.
FOTO: grupa "Pērle" intīmā gaisotnē prezentējusi savu minialbumu
27. novembra vakarā Bbārā notika grupas Pērle jaunākā minialbuma (EP) "Ekspektācijas" prezentācija. Tas iezīmē grupas pāreju uz elektroniskās un deju mūzikas skanējumu, kurā apvienoti house, popmūzikas un afro stila elementi.
Albuma tituldziesma ir "Nācija". Minialbumā iekļauti arī iepriekš izdotie singli "Caur pieturām" un "Margrietiņa".
"Šajā minialbumā sastopams plašs emociju spektrs – no maiguma līdz dziļiem pārdzīvojumiem," stāsta vārdu autors Didzis Melderis.
"Pēc šī minialbuma tapšanas varu teikt, ka grupai "Pērle" ir sava noskaņa un sajūta. Esam daudz eksperimentējuši, savienojot dažādus mūzikas stilus, un katra grupas dalībnieka radošais pienesums veido mūsu muzikālo rokrakstu un skanējumu," pauž producents Armands Varslavāns.
Grupas "Pērle" sastāvā ir Didzis Melderis, Armands Varslavāns, Rūdolfs Roļskijs, Ēvalds Lazarēvičs un Matīss Uškāns. Vārdu autori Didzis Melderis, Emīls Buiķis un Evija Smagare.