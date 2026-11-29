Dženifera Anistone Londonā bauda Ziemassvētku noskaņu bez mīļotā vīrieša
Holivudas zvaigzne Dženifera Anistone uz laiku pametusi Losandželosu, lai pirmssvētku laiku pavadītu Londonā. Tur viņa devusies bez sava mīļotā vīrieša Džima Kērtisa.
Dženifera Anistone pirmssvētku laikā viena pati mērojusi ceļu uz Lielbritānijas galvaspilsētu, jo tur pašlaik norisinās jaunās Ziemassvētku komēdijas "Naughty" filmēšana.
Kaut gan aktrise ir aizņemta ar darbu pie ekranizējuma, viņa cenšas izmantot katru brīvo brīdi, lai izbaudītu Lielbritānijas galvaspilsētas svētku noskaņu.
Trešdien Dženifera savā "Instagram" profilā publicēja vairākus fotogrāfijas, ļaujot faniem ielūkoties viņas Londonas gaitās. Vienā no attēliem seriāla "Draugi" zvaigzne redzama siltā mētelī, šallē, cepurē un brillēs, dodoties apbrīnot pilsētas Ziemassvētku rotājumus. Aktrise apmeklēja arī slaveno Rīdžentstrītu, kur virs rosīgās ielas mirdz iespaidīgās svētku dekorācijas.
Uzturēšanās Londonā Dženiferai devusi arī lielisku iespēja satikt senu draugu. Aktrise apmeklējusi teātra izrādi, kurā spēlē viņas kolēģis no seriāla "The Morning Show" Billijs Krudaps. Pēc izrādes abi satikās aizkulisēs un sirsnīgi apskāvās.
Lai gan Dženiferas mīļotais vīrietis Džims Kērtiss fotogrāfijās nav redzams, viņš no Losandželosas aktrisei nosūtījis mīļu vēstījumu. Publicējot kāda veikala skatloga fotogrāfiju, viņš asprātīgā veidā paudis savas jūtas pret aktrisi, angļu valodā apspēlējot mačas tējas nosaukumu: "I love you so matcha!" ("Es tevi tik ļoti mīlu!").
Londonā Anistone piedalās režisores Olīvijas Vaildas jaunās Ziemassvētku komēdijas "Naughty" filmēšanā. Aktrise filmā atveido vientuļo māmiņu vārdā Malorija, savukārt Ziemassvētku vecīša lomā iejuties Pīters Dinkledžs.