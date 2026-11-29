Princese Ketrīna izmēģina roku zīmēšanā ar ogli un vērš uzmanību uz to, ka radošumam piemīt dziedinošs spēks
Velsas princese Ketrīna paviesojusies labdarības organizācijā Skotijā, kur izmēģinājusi roku zīmēšanā ar ogli. Apmeklējuma mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību radošuma dziedinošajam spēkam.
Labdarības organizācijas “Hugo Burge Foundation” mērķis ir veicināt radošumu un atbalstīt amatniecību visā Apvienotajā Karalistē. Princesi sagaidīja fonda izpilddirektore Lūsija Brauna un radošais direktors Džeimss Fokss, kam sekoja gandrīz divas stundas ilga ekskursijā pa īpašumu. Ketrīna izstaigāja mūra ieskauto dārzu, kuru ainavu papildina iespaidīgi mākslas darbi, kā arī iepazinās ar galveno dārznieku Tobiju Lavdeju. Pēc tam princese devās uz siltumnīcām, kur tikās ar mākslinieci Tenziju Lī Moiru, kura specializējas zīmēšanā ar ogli.
Princese Ketrīna viesojas labdarības fondā Skotijā un zīmē ar ogli
Māksliniece vadīja radošo nodarbību, kurā arī Ketrīna izmēģināja dažādus zīmēšanas paņēmienus, izmantojot dabā atrodamus materiālus, piemēram, putnu spalvas un augu stublājus, lai uz papīra veidotu līnijas un nospiedumus. Kāds no nodarbības dalībniekiem sarunā ar princesi atzina, ka zīmēšanai ar ogli, viņaprāt, piemīt īpašs spēks un tā palīdz koncentrēties uz mirkli, kas tiek piedzīvots šeit un tagad.
Pēc tam Ketrīna viesojās mākslinieces Šivonas Maklaflinas darbnīcā. Savu gleznu audeklus viņa veido, sašujot kopā dažādus materiālus, bet gleznošanai izmanto pašas dabā iegūtus krāsu pigmentus. Māksliniece pastāstīja princesei, kā radošais process palīdz rast iekšēju mieru un dziedēt emocionālās brūces, kā arī dalījās savā personīgajā pieredzē. Pēc tam arī Ketrīnai bija iespēja izmēģināt šos materiālus, gleznojot uz papīra. Viņa ar piestu miezerī saberza arī dažus dabas materiālus, no kuriem Maklaflina vēlāk gatavos krāsu pigmentus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vizīte notika neilgi pēc tam, kad Ketrīna dokumentālajā filmā “Heal” (“Dziedināšana”) dalījās pārdomās par dzīves trauslumu. Princese atzina, ka, saskaroties ar savas mirstības apziņu, nākas pieņemt, ka dzīve nav bezgalīga, un šī atskārsme "dara sirdi maigāku".
Ketrīnai vēzi diagnosticēja 2024. gadā pēc apjomīgas vēdera dobuma operācijas. Princese saņēma ķīmijterapiju Karaliskajā Mārsdena slimnīcā Londonā, bet 2025. gada sākumā paziņoja, ka slimība ir remisijas stadijā.