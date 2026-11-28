"Ella ir mana ģimene. Ella ir manas mājas," - Elīnas Fūrmanes mīļotais Neitans iemīlējis Latviju
Dziedātājas un dīdžejmeitenes Elīnas Fūrmanes jeb DJ Ellas amerikāņu dzīvesbiedrs menedžeris Neitans pēdējos septiņus gadus kopā ar dziedātāju iepazīst pasauli, regulāri ceļojot. Patlaban pāris dzīvo Latvijā. Žurnālam "Kas Jauns" Neitans atzīst, ka Rīgā viņam ļoti patīk, turklāt viņš apņēmies beidzot nopietni ķerties pie latviešu valodas apguves.
Neitans ar Ellu iepazinušies Losandželosā, taču viņa dzimtā puse ir Teksasa. Abu iepazīšanās stāsts aizsācies kādā vakarā, kad viņi kopā ar draugiem atpūtušies populārajā "Soho House" Losandželosā. Tieši tur kāda kopīga paziņa viņam ieteikusi iepazīties ar Ellu, kura tolaik jau strādājusi par dīdžeju. “Es vairs negribēju nodarboties ar dīdžeju menedžmentu, taču draudzene teica, ka Ella ir ļoti labs cilvēks un man viņa patikšot. Es viņai uzrakstīju, mēs pāris mēnešu sarakstījāmies un pēc tam satikāmies. Tad sākās Covid-19 pandēmija, un nolēmām kopā ievērot karantīnu,” atceras Neitans. Jautāts par septiņu gadu attiecību noslēpumu, viņš atzīst, ka nekādas īpašas formulas neesot. “Katrās attiecībās ir gan kāpumi, gan kritumi. Reizēm viss ir labi, reizēm ne tik labi. Ir grūtības, izaicinājumi, laime un skumjas. Taču, kad esi atradis īsto cilvēku, vienkārši ej uz priekšu kopā ar viņu. Ella ir mans īstais cilvēks,” sirsnīgi saka amerikānis. Viens no saticības noslēpumiem, iespējams, ir tas, ka Neitans absolūti neiejaucoties Ellas apģērbu gaumē. “Pilnīgi noteikti nepalīdzu Ellai izvēlēties drēbes! Viņa pati ir sev stiliste. Ellai Losandželosā bija apģērbu veikals, tāpēc viņa šajā jomā ir daudz zinošāka par mani,” par savu mīļoto teic Neitans.
DJ Ella prezentē albumu "Mājas"
Latviešu dziedētāja DJ Ella (Elīna Fūrmane) prezentējusi savu jauno, patriotisko un personisko albumu "Mājas".
Latvijā patīk mierīgais dzīves ritms
Pēdējos gadus pāris regulāri ceļojis starp Latviju un Ameriku. Arī pašlaik abi kopā ar savu franču buldogu Reposado dzīvo Rīgā. Neitans atklāj, ka Latvijā jūtas ļoti labi un viņam netrūkstot māju sajūtas, jo tās saistās ar cilvēku, kurš ir līdzās. “Ella ir mana ģimene. Ella ir manas mājas. Arī Losandželosā mana tuvākā ģimene nedzīvo, tāpēc tur bijām tikai mēs ar Ellu un mūsu suns. Tagad mēs trijatā esam Rīgā,” viņš teic. Pāris Latvijā plāno uzturēties vismaz līdz nākamā gada maijam vai jūnijam, pēc tam atkal doties uz Ameriku. Kas notiks tālāk, pagaidām vēl neesot izlemts, iespējams, viņi paliks Losandželosā, citur Amerikā vai izvēlēsies kādu citu pasaules vietu. “Man šeit ļoti patīk. Dzīves ritms ir mierīgāks, te ir droši un cenas ir pieejamākas. Tā ir lieliska vieta!” par dzīvi Latvijā saka Neitans. Tomēr arī Losandželosai ir savas priekšrocības. “Losandželosa ir Losandželosa! Nevar taču dusmoties uz sauli, kas spīd katru dienu. Tur ir lieliski laikapstākļi, brīnišķīgi cilvēki, ēdiens, ballītes, klubi un restorāni. Tur ir viss! Taču Rīga man patīk pavisam citu iemeslu dēļ. Ir daudz lietu, ko šeit novērtēju un ko nevaru salīdzināt ar Losandželosu,” viņš atzīst.
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Apgūs latviešu valodu
Lai gan Latvijā viesojas jau septiņus gadus, latviešu valodu Neitans pagaidām apguvis tikai pamatu līmenī. Taču šajā ziemā apņēmies pievērsties tās nopietnākām studijām, turklāt nevis ar telefona lietotņu palīdzību, bet individuāli pie skolotāja. “To jau kādu laiku esmu vēlējies darīt, jo gribu valodu apgūt labāk. Turklāt man valoda būs jāzina, lai varētu spert nākamo soli un nokārtot uzturēšanās atļauju un citas nepieciešamās formalitātes,” viņš atklāj. Neitans smejoties atzīst, ka viņam labāk patīk tradicionālas mācību metodes. “Esmu vecās skolas cilvēks. Vēlos skolotāju, kuram varu uzdot jautājumus, ar kuru varu pārrunāt dažādas lietas un soli pa solim apgūt valodu. Tā es mācos labāk.”
"Lido" varētu ēst visu dienu
Runājot par latviešu virtuvi, Neitans neslēpj, ka mūsu ēdieni viņam ļoti garšo. Īpaši iecienījis gaļu, kūpinātas zivis, sēnes, kartupeļus un salātus. Viņš labprāt bauda arī latviešu mājas ēdienus, tostarp Ellas mammas gatavotos mielastus, piemēram, rasolu un kotletes. Latviešu virtuve viņam pat vairāk ejot pie sirds nekā amerikāņu ēdiens. “Es varētu visu dienu sēdēt "Lido" un ēst, un ēst! Man garšo ļoti daudzi latviešu ēdieni. Viss ir svaigs un veselīgs,” viņš sajūsminās. Tomēr ne viss Latvijā Neitanam ir pa prātam. Vislielāko neizpratni viņā raisa kāda, latviešiem jau ierasta ēdināšanas iestāžu prakse. “Vienīgais, kas man Latvijā nepatīk, ir tas, ka restorānos par kečupu ir jāmaksā atsevišķi! Man tas galīgi nepatīk. Tas ir nepieņemami!” ar smaidu atzīst Neitans.
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