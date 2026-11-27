Mūziķis Mārtiņš Balodis TV ēšanas šovā riskē ar viskiju, bet sieva nopērk steikus par 102 eiro
Grupas "Bad Habits" solistam Mārtiņam Balodim dalība šovā "Gandrīz ideālas vakariņas" izvērtās par īstu kulinārijas piedzīvojumu. Gatavojot viesiem trīs ēdienu maltīti, viņš ne tikai izmēģinājis spēkus neierastu uzkodu pagatavošanā, bet arī desertā eksperimentējis ar viskiju, kas neplānoti aizstājis receptē paredzēto rumu.
Īpaši lielas cerības mūziķis licis uz neparasto uzkodu "Podestiņi", jo recepti aizguvis no kāda pavāra.
Pirms vakariņām Mārtiņš pat sazinājies ar receptes autoru, lai pārliecinātos, ka viss izdosies. “Viņš man soli pa solim izstāstīja, kas un kā jādara. Sarunas beigās vienkārši pateica, lai visu nesačakarēju.” Mārtiņš atzīst, ka dalībai šovā piekritis vairāku iemeslu dēļ. “Pirmām kārtām man garšo ēst! Tā ir arī iespēja paviesoties pie citiem cilvēkiem mājās, iepazīt viņu paradumus, paskatīties, kā viņi gatavo un pasniedz ēdienu. Tas viss šķita interesanti. Turklāt var iepazīt jaunus cilvēkus, un tas ir forši,” stāsta Mārtiņš.
Ģimenes mīļākais ēdiens
Lai gan "Podestiņi" bija ēdiens, ar kuru Mārtiņš vēlējās īpaši pārsteigt viesus, vislielākās galvassāpes viņam sagādājis pamatēdiens ar nosaukumu "Harijs Poters un noslēpumu šķīvis".
Šādu nosaukumu mūziķis izvēlējies praktiska iemesla dēļ. Kamēr virtuvē tika gatavota maltīte, viesus vajadzēja kaut kā izklaidēt. “Nemāku vienlaikus sadalīt uzmanību starp gatavošanu un viesiem, tāpēc biju uzaicinājis burvju mākslinieku, kurš viņus izklaidēja,” stāsta Mārtiņš. Arī pats gatavošanas process izvērties gana jautrs. “Bija jāgatavo gaļa, mērce, jāvāra rīsi un jāuzmana viss pārējais. Paralēli tam vēl bija jārunā kamerā, un es nemācēju sadalīt savu uzmanību. Ēdiens pat piedega! Operatoram tas šķita viens no smieklīgākajiem brīžiem, un viņš to, protams, nofilmēja,” smejas mūziķis. Mārtiņš atklāj arī savu sparģeļu pagatavošanas knifu. “Parasti tos vāru aptuveni četras minūtes, ne ilgāk, lai tie saglabātu patīkamu kraukšķīgumu. Pēc tam pievienoju nedaudz sāls un pārkaisu ar parmezānu. Sanāk lieliski!”
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Tiramisu ar viskija piedevu
Savukārt desertā viņš izvēlējies vienu no saviem iecienītākajiem saldumiem – tiramisu.
Taču arī šeit neiztika bez improvizācijas. Dodoties uz veikalu kopā ar sievu Diānu, abi bija piemirsuši par rumu, kas nepieciešams desertam. “Kad pārnācām mājās, sapratām, ka kaut kā pietrūkst. Pagaršojām krēmu un cepumus un likās – nav īsti tas. Tad pamanīju, ka plauktā stāv atvērta viskija pudele, un pielēju to klāt, nežēlojot daudzumu. Sanāca tāds tiramisu ar īru kafijas garšu!” atceras mūziķis. Viņš atzīst, ka šo eksperimentu labprāt atkārtotu, jo pats ir viskija cienītājs.
Steiks vēl jāapgūst
Lai gan Mārtiņš sevi neuzskata par lielu gatavošanas entuziastu, ģimenē pie plīts viņam jāstājas samērā bieži. “Ja sieva ir darbā, gatavoju es. Savukārt, kad esmu prom darba darīšanās, ēst taisa viņa. Sanāk, ka aptuveni trīs vai četras reizes nedēļā gatavoju es,” atklāj mūziķis. Izrādās, pēdējā laikā abi ar sievu īpaši aizrāvušies ar steiku gatavošanu mājās, taču līdz šim viņam vēl nav izdevies patiešām izcils steiks. Tomēr nesen sievai sanāca sagādāt patīkamu pārsteigumu. Kāds kolēģis viņai ieteicis vietu, kur var iegādāties īpaši gardus steikus līdzņemšanai. Sieva nolēmusi ieteikumu pārbaudīt un mājās pārvedusi trīs steika gabalus, par kuriem samaksājusi 102 eiro! “Ja viņai noliek priekšā labu gaļu, viņa nemāk pateikt – nē!” smejoties atklāj Mārtiņš. Šoreiz iegādātā gaļa izrādījusies pavisam citā līmenī, un atšķirību mūziķis sajutis jau pirmajā reizē. “Mēs parasti steikus pērkam lielveikalā, no ledusskapja vitrīnas, bet pēc šī nogaršošanas vairs pat negribas atgriezties pie iepriekšējās izvēles. Ja nemaldos, tas bija Argentīnas steiks. Atšķirība bija patiešām jūtama!” stāsta Mārtiņš.
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Aknu mērcīte – kategoriski nē!
Tomēr ir arī ēdieni, no kuriem mūziķis labprāt izvairītos. “Es dievinu visus jūras produktus, taču mājās tos gatavot ir gandrīz aizliegts, jo pārējie tos neēd. Toties aknu mērcīte man galīgi neiet pie sirds. Visas mērces, kurās ir iekšējie orgāni – akniņas, kakliņi vai sirsniņas –, mani atbaida,” neslēpj Mārtiņš.
MĀRTIŅA ĒDIENKARTE
Uzkoda "Podestiņi"
Sastāvdaļas: gurķis, garneles, krēmsiers, salsa, čili, tahīn pulveris, sezama eļļa, medus, vusteras mērce, mango, marakuja.
Sastāvdaļas gurķu podestiņiem:
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- 4 nelieli svaigi gurķi
- 200 g klasiskā krēmsiera
- 1 tējk. tahīn (Tajín) garšvielu pulvera
- 1 tējk. sezama eļļas
- 1 tējk. Vusteras mērces
- ½ citrona sulas
Garnelēm un mērcei:
- 12 tīģergarneles (notīrītas)
- 20 g sviesta
- 2 ēdk. salsas mērces
- ½ svaiga čili pipara
- ½ nogatavojušās mango
- 1 marakujas augļa mīkstums
- 1 tējk. medus
- 1 ēdk. sezama sēklu dekorēšanai
Pagatavošana
1. Sagatavo gurķu podestiņus.
Gurķus nomizo un katru sagriež trīs vienādās daļās. Katram gabaliņam ar nelielu karotīti uzmanīgi izgrebj viduci, atstājot apakšu neskartu, lai izveidotos neliels trauciņš. Gurķus novieto uz papīra salvetes, lai nosusinātu lieko mitrumu, un apslaka ar svaigi spiestu citrona sulu.
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2. Pagatavo krēmsiera pildījumu.
Bļodā liek krēmsieru, pievieno tahīn garšvielu pulveri, sezama eļļu un Vusteras mērci. Visu rūpīgi samaisa, līdz iegūta viendabīga masa.
3. Piepilda gurķus.
Sagatavoto krēmsiera masu ar karotīti vai konditorejas maisiņu iepilda izgrebtajos gurķu gabaliņos, veidojot nelielu krēmsiera cepurīti.
4. Sagatavo mango un marakujas mērci.
Mango nomizo un sagriež mazos kubiņos. Marakujas mīkstumu sajauc ar medu. Čili piparu smalki sakapā.
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5. Apcep garneles.
Pannā izkausē sviestu un liek cepties tīģergarneles. Cep aptuveni 2–3 minūtes no katras puses, atkarībā no to lieluma, līdz garneles ir gandrīz gatavas.
6. Pievieno mērci.
Kad garneles gandrīz izcepušās, pannā pievieno salsas mērci, sasmalcināto čili, mango gabaliņus un marakujas mērci ar medu. Visu uzmanīgi apmaisa un īsu brīdi kopā pakarsē, līdz garneles ir pilnībā gatavas un pārklājušās ar aromātisko mērci.
7. Kārto un pasniedz.
Uz katra ar krēmsieru pildītā gurķu podestiņa novieto vienu tīģergarneli. Pēc vēlēšanās pārlej ar nelielu daudzumu pannā pagatavotās mango un marakujas mērces. Noslēgumā pārkaisa ar sezama sēklām. Podestiņi ir gatavi pasniegšanai!
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Piezīme: No norādītā daudzuma sanāk 12 podestiņi jeb 3 uzkodas katram viesim. Sastāvdaļu daudzumi ir aptuveni, pielāgoti četrām personām pēc Mārtiņa aprakstītās pagatavošanas metodes. Medus iekļauts sastāvdaļu sarakstā, tāpēc receptē tas izmantots mango un marakujas mērces saldināšanai.
Pamatēdiens "Harijs Poters un noslēpumu šķīvis"
Sastāvdaļas: vista, rīsi, zaļās jūras zāles, sojas pupiņas, sparģeļi, marinēts sīpols, terijaki mērce.
Sastāvdaļas vistai un marinādei:
- 800 g atkaulotu vistas šķiņķīšu
- 3 ķiploka daiviņas
- 1 ēdk. majonēzes
- 1 ēdk. etiķa
- 2 ēdk. sojas mērces
- 1 tējk. vistas garšvielu
- Sāls un melnie pipari pēc garšas
- 4 ēdk. kartupeļu cietes
- 2 ēdk. olīveļļas
- 20 g sviesta
Piedevām:
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- 250 g rīsu (sausā veidā)
- 300 g zaļo sparģeļu
- 200 g zaļo sojas pupiņu (edamame, bez pākstīm)
- 100 g marinētu sīpolu
- 80 g gatavu jūraszāļu salātu
- 80 ml terijaki mērces
Pagatavošana
1. Iemarinē vistu.
Vistas šķiņķīšus sagriež nelielos gabaliņos un liek bļodā. Pievieno sasmalcinātus ķiplokus, majonēzi, etiķi, sojas mērci, vistas garšvielas, sāli un piparus. Visu kārtīgi samaisa un atstāj ledusskapī marinēties vismaz 30 minūtes.
2. Pagatavo rīsus.
Rīsus noskalo aukstā ūdenī un vāra atbilstoši norādēm uz iepakojuma, līdz tie ir mīksti un ir uzsūkuši ūdeni.
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3. Sagatavo vistu cepšanai.
Iemarinētajiem vistas gabaliņiem pievieno kartupeļu cieti un rūpīgi apmaisa, lai katrs gabaliņš būtu vienmērīgi pārklāts.
4. Apcep vistu.
Pannā uzkarsē olīveļļu un pievieno sviestu. Liek vistas gabaliņus uz karstas pannas un cep vidēji augstā temperatūrā, ik pa laikam apgrozot, līdz gaļa kļūst zeltaini brūna un ir pilnībā izcepusies. Ja nepieciešams, cep vairākās porcijās.
5. Pagatavo sparģeļus.
Sparģeļiem nogriež cietos galus un liek verdošā, viegli sālītā ūdenī. Vāra aptuveni 3–5 minūtes, līdz tie kļūst mīksti, bet saglabā patīkamu kraukšķīgumu.
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6. Sagatavo pārējās piedevas.
Marinētos sīpolus un jūraszāļu salātus sagatavo pasniegšanai.
7. Kārto un pasniedz.
Uz katra šķīvja kārto ceptos vistas gabaliņus, sparģeļus, zaļās sojas pupiņas, marinētos sīpolus, jūraszāļu salātus un rīsus. Vistu pārlej ar terijaki mērci vai piedāvā to atsevišķi. "Harija Potera noslēpumu šķīvis" ir gatavs!
Piezīme: Sastāvdaļu daudzumi ir pielāgoti četrām porcijām, balstoties uz Mārtiņa aprakstīto gatavošanas procesu. Tā kā Mārtiņš marinādi gatavoja pēc sajūtām, norādītās proporcijas ir aptuvenas.
Deserts "Normans iesaka"
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Sastāvdaļas: cepumi, maskarpone, olas, cukurs, kafija, rums, saldais krējums, kakao.