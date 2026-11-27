Indijas "valdnieks" sarīko savai meitai "gadsimta kāzas", kurās ierodas vairāk nekā 400 tūkstoši viesu
Indijas politiķis un miljardieris Anants Sings trešdien, 25. nobembrī, sarīkoja prātam neaptveramas kāzas savai meitai Šivangi un viņas līgavainim Rišikešam Kumaram.
Kāzas notika Bihāras štatā, ko uzskata par nabadzīgāko apgabalu Indijā, turklāt svinību vērienu bija grūti nepamanīt. Nadavas ciematā kāzas pulcēja vairāk nekā 400 000 viesu, bet ģimenes mājas 2,5 hektārus plašā teritorija uz vairākām dienām pārvērtās par milzīgu kāzu "pilsētiņu".
Svarīgo viesu uzņemšanai ciematā bija ierīkoti seši helikopteru laukumi, bet uz svētku galdiem klāja maltīti, ko gatavoja 500 pavāru un viņu palīgu. Maltītes pagatavošanai, kā vēstīja mediji, tika izmantoti aptuveni 1000 kilogramu aitas gaļas.
Greznība bija jūtama ik uz soļa: svētku vietu rotāja no Ķīnas ievesti ziedi, bet vakaru noslēdza uguņošana. Līgava ieradās ar automašīnu "Land Cruiser", savukārt līgavaini pavadīja 151 gara automašīnu kolonna. Viņam dāvanā tika pasniegts "Land Rover Defender" spēkrats, kā arī zelts un sudrabs.
Kāzās tika paredzēts rīkot arī zirgu sacīkstes, kurās bija jāpiedalās 52 zirgiem. Uzvarētājam bija apsolīts balts apvidus auto, bet otrās un trešās vietas ieguvējiem - motocikls un motorolleris. Taču skatītāju pūlis kļuva tik milzīgs, ka daļa cilvēku sāka kāpt kokos un elektrības torņos, lai saskatītu sacīkšu laukumu. Līdz ar paaugstinātajiem bīstamības apstākļiem zirgu sacīkstes pēdējā brīdī nācās atcelt.
Greznības ziņā šīs kāzas tika salīdzinātas ar Indijas miljardiera Mukeša Ambani dēla Ananta kāzām, kas 2024. gadā kļuva par pasaules mēroga notikumu un, saskaņā ar aplēsēm, izmaksāja vismaz 547 miljonus ASV dolāru.
Jāpiebilst, ka runas par kāzām raisīja ne tikai to greznība. Uzmanības centrā nonāca arī pats līgavas tēvs - pretrunīgi vērtētais politiķis Anants Sings, kuru mēdz dēvēt par "Chhote Sarkar" jeb "mazo valdnieku". Miljardieri apvij vairākas runas - vietējie iedzīvotāji stāsta, ka Sings vienmēr pārvietojas 20 līdz 25 automašīnu garā kolonnā, bet kāds žurnālists norādījis, ka reiz politiķis aizbiedējis vairākus nodokļu ierēdņus, apliekot viņiem ap kaklu dzīvas čūskas.
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Sings ir pieckārtējs Bihāras štata likumdevējs no Mokamas vēlēšanu apgabala. Pirms pagājušā gada vēlēšanām iesniegtajā deklarācijā viņš sevi raksturoja kā sociālo darbinieku, kuram pieder uzņēmumi un lauksaimniecības zeme. Viņa un sievas kopējā manta, kā norādīts deklarācijā, sasniedz vienu miljardu rūpiju [aptuveni 10 miljonus eiro].
Vienlaikus pret Singu izvirzītas 28 krimināllietas, tostarp par slepkavību, slepkavības mēģinājumu, izspiešanu un nolaupīšanu. Viņš visas apsūdzības noliedzis. Jāpiemin, ka 2022. gadā Singu notiesāja un piesprieda viņam desmit gadu cietumsodu lietā par ieroču un munīcijas, tostarp automāta AK-47 neatļautu glabāšanu savās mājās. Viņš spriedumu pārsūdzēja, bet vēlāk atgriezās politikā un uzvarēja 2025. gada vēlēšanās.
Sings nosaukts arī par galveno aizdomās turēto slepkavības lietā, kas saistīta ar pagājušā gada vēlēšanām. Augstākā tiesa uzdevusi Singam līdz 1. decembrim pašam ierasties pie varasiestādēm un pakļauties tiesas rīkojumam. Intervijās viņš apliecinājis, ka to izpildīs.