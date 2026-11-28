Mūzika
Šodien 08:00
TIEŠRAIDE: konkursa "Ineses Galantes talanti 2026" fināls un uzvarētāju apbalvošana
Sestdien, 28. novembrī, Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē notiks mūzikas konkursa "Ineses Galantes talanti 2026" fināls un uzvarētāju apbalvošana. Visas dienas garumā no plkst. 10.00 līdz 17.15 28 finālisti sacentīsies par prestižā konkursa laureātu titulu, atskaņojot pasaulē atzītu komponistu skaņdarbus.
Svinīgā laureātu apbalvošanas ceremonija sāksies plkst. 19.00. Konkursa fināls ik gadu kļūst par īpašu muzikālu notikumu, kurā jaunie izpildītāji dāvā klausītājiem daudzveidīgu un krāšņu programmu, apliecinot savu talantu un māksliniecisko meistarību.
Organizatori aicina ikvienu baudīt finālistu priekšnesumus un atbalstīt jaunos talantus, kuri nākotnē var kļūt par spožām skatuves zvaigznēm. Ieeja ir bez maksas. Konkursa fināla kārtas dalībnieku repertuārs un uzstāšanās laiku plānojums pieejams apskatei konkursa oficiālajā vietnē http://inesesgalantestalanti.lv/. Pasākuma tiešraide būs skatamā konkursa konkursa oficiālajā YouTube kanālā un portālā jauns.lv.