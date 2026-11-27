Top kaut kas iespaidīgāks par "Straumi"! "Oskarotā" Ginta Zilbaloža jaunajai filmai piešķirts pusmiljons eiro
ASV Kinoakadēmijas balvu “Oskars” ieguvušā Latvijas režisora Ginta Zilbaloža nākamā pilnmetrāžas animācijas filma “Limbo” saņēmusi finansējumu 500 000 EUR apmērā no Eiropas kopražojumu fonda “Eurimages”. Tas ir lielākais un maksimālais piešķīrums fonda rudens sesijā, topošais Zilbaloža projekts ir Latvijas un Francijas kopražojums.
Darbs pie filmas "Limbo" izstrādes studijā "Dream Well Studio" sākās jau uzreiz pēc filmas "Straume" pirmizrādes 2024. gadā, taču par filmas sižetu vēl nekas plašākai sabiedrībai atklāts netiek. Zināms, ka "Limbo" uz kinoteātru ekrāniem nonāks pēc nepilniem diviem gadiem – 2028. gadā.
“Filma "Limbo" ir līdz šim ambiciozākais Latvijas kino projekts gan tehniskā, gan finansiālā ziņā. Tik iespaidīgs starptautiskā fonda "Eurimages" atbalsts apliecina projekta augsto kvalitāti un Latvijas animācijas konkurētspēju, tas palīdzēs mūsu komandai jau atkal pārsteigt skatītājus ar inovatīviem risinājumiem animācijā un uzrunāt plašu auditoriju visā pasaulē,” vēsta producents Matīss Kaža.
“Ar "Limbo" mēs vēlamies radīt pavisam jaunu kino pieredzi, un tas ir līdz šim lielākais izaicinājums, ar ko esmu saskāries. Mēs mēģinām atspoguļot, kādas ir sajūtas, dzīvojot mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē, un, lai to izpaustu, mums nākas izdomāt jaunu valodu. Gan radoši, gan tehniski izmantojam metodes, kādas animācijā vēl neviens nav izmēģinājis, tāpēc katru dienu atklājam kaut ko jaunu. Esmu ļoti priecīgs par šīs filmas komandu – izciliem māksliniekiem Latvijā un pasaulē, kuri ar tādu pašu aizrautību dodas šajā ceļā kopā ar mani,” pauž filmas režisors un scenārija autors Gints Zilbalodis.
Ginta Zilbaloža iepriekšējā filma "Straume" (2024) ieguvusi daudzus no pasaulē prestižākajiem kino apbalvojumiem, tai skaitā Zelta globusa balvu, Eiropas Kinoakadēmijas balvu un ASV Kinoakadēmijas balvu Oskars, kopumā saņemot vairāk nekā 100 starptautisku godalgu. "Straume" joprojām ir visu laiku skatītākā filma Latvijas kinoteātros un ar vērienīgiem panākumiem izplatīta visā pasaulē.
Starptautisko kopražojumu fonds "Eurimages", kurš darbojas kopš 1988. gada un šobrīd apvieno jau 39 dalībvalstis, novembrī noturēja 2026. gada pēdējo sesiju, tajā finansiālu atbalstu saņēma 28 pilnmetrāžas filmas, tai skaitā 4 dokumentālās filmas un 5 animācijas filmas, kopumā visiem projektiem piešķirti 8 176 000 EUR.
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Animācijas filmas "Limbo" tapšanu finansiāli atbalsta Nacionālais kino centrs, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Francijas Nacionālais kino centrs (CNC France), Radošā Eiropa “MEDIA” programma un citi partneri un atbalstītāji. Filma ir starptautisks kopražojums, kurā iesaistīta Latvijas studija Dream Well Studio un Francijas uzņēmums Sacrebleu Productions. Abas studijas jau iepriekš strādājušas pie filmas Straume izveides. Limbo pirmizrāde gaidāma 2028. gadā.