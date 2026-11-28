Joprojām žilbinoša! 93 gadus vecā Džoana Kolinsa apmeklē Ziemassvētku pasākumu Londonā smalkā kleitā ar atkailinātiem pleciem
Seriāla "Dinastija" zvaigzne Džoana Kolinsa apbūra ar savu nezūdošo šarmu, kad pirms dažām dienām Londonā apmeklēja izsmalcinātās viesnīcas "Claridge's" Ziemassvētku egles atklāšanas svinības. Arī 93 gadu vecumā aktrise nav zaudējusi žilbinošu eleganci – viņa joprojām prot baudīt dzīvi un būt uzmanības centrā.
93 gadus vecā aktrise smaidīja un labprāt tērzēja ar citām viešņām, kopīgi apbrīnojot svētku egli, kuras noformējumu radījusi britu dizainere Anja Haindmārča. Šim īpašajam notikumam Džoana bija izvēlējusies melnu kleitu ar atkailinātiem pleciem, ko papildināja koša, sarkana spalvu boa un melnas augstpapēžu kurpes. Aktrise, kuru pasākumā pavadīja 61 gadu vecais vīrs Pērsijs Gibsons, bija rotājusies ar iespaidīgām, mirdzošām dārglietām. Viņas tēlu papildināja izsmalcināts grims un nevainojami ieveidoti mati.
Viesnīcas "Claridge's" Ziemassvētku egles atklāšana pulcēja arī daudzas citas britu sabiedrībā pazīstamas personības, tostarp Klaudiju Vinklmenu, Piksiju Lotu un Fērnu Kotoni.
Greznā pasākuma viesi tika cienāti ar plašu silto, auksto un saldo uzkodu klāstu. Ēdienkartē bija omāru un garneļu kokteilis, lasis ar "Oscietra" kaviāru, pavasara rullīši ar pīles gaļu un dzērvenēm, kā arī ķiršu un vaniļas deserts Ziemassvētku eglītes rotājuma formā. Netika taupīts arī šampanietis "Billecart-Salmon".
Dizainere Anja Haindmārča šā gada egli veidojusi kā savdabīgu Ziemassvētku namiņu kokā. Teju deviņus metrus augstā egle, kas rotāta ar neskaitāmām mirdzošām lampiņām un gaismas virtenēm, slejas viesnīcas vestibilā.
Džoana Kolinsa: pret sievietēm joprojām izturas kā pret gaļas gabalu
Džoanas spožā parādīšanās sabiedrībā seko neilgi pēc viņas atklātajiem izteikumiem par to, ka pret sievietēm joprojām izturas kā pret "gaļas gabalu". Aktrise uzskata, ka seksuālā vardarbība un sieviešu uztveršana tikai par iekāres objektiem mūsdienās ir vēl izteiktāka nekā pagājušā gadsimta 70. gados.
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Laikā, kad komiķim Raselan Brendam piespriests reāls cietumsods par izvarošanu un TV personībai Deividam Valjamsam izvirzītas apsūdzības par manipulatīvu attiecību veidošanu ar jaunām sievietēm, Džoana sacīja: "Sievietei ir grūti panākt, lai viņu uztvertu nopietni, ja vien viņa ir kaut cik pievilcīga, jo daudzi vīrieši viņā redz tikai gaļas gabalu, miesu."
Aktrise atzina, ka viņas 75 gadus ilgās karjeras laikā seksuālā uzmākšanās sievietēm kļuvusi vēl izplatītāka. Viņu skumdina arī sabiedrībā valdošie skaistuma ideāli, kas liek sievietēm tiekties pēc nedabiska izskata – būt "ārkārtīgi tievām, ar samākslotām sejām un mākslīgajām krūtīm".
Džoana Kolinsa gadu gaitā
"Šā brīža situācija ir vēl skumjāka, jo, manuprāt, 60., 70. un 80. gados mēs bijām sasniegušas to, pēc kā tiecāmies, taču tagad, šķiet, ka esam spērušas soli atpakaļ. Domāju, ka mūsdienās sievietes ļoti bieži tiek izmantotas." Kolinsa, kura ar šiem izteikumiem nāca klajā pasākumā Nacionālajā portretu galerijā, jau iepriekš stāstījusi par to, cik bieži viņai dzīves laikā nācies saskarties ar seksuālu uzmākšanos. Ekrāna dīva arī apgalvojusi, ka savulaik viņu izvarojis pirmais vīrs, aktieris Maksvels Rīds.
Runājot par sieviešu veselību, seriāla "Dinastija" zvaigzne atzina, ka pagājušā gadsimta 40. un 50. gados, kad viņa auga, meitenēm un jaunām sievietēm neko nemācīja par viņu ķermeni. Viņa atcerējās, ka neko nebija zinājusi par menstruācijām, līdz kādu rītu pamodusies un savā gultā ieraudzījusi asinis. "Es domāju, ka esmu savainojusies. Tā bija briesmīga situācija," viņa stāstīja. "Man nācās skolā aprunāties ar meitenēm, kuras bija nedaudz vecākas par mani, lai saprastu, kas īsti notiek."
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93 gadus vecā Džoana Kolinsa Kannu kinofestivālā 2026. gadā
Tagad varu teikt un darīt, ko vēlos
Londonā dzimusī aktrise, kurai 2015. gadā piešķīra Britu impērijas ordeni, kopš 2002. gada ir precējusies ar savu piekto vīru, tagad 61 gadu veco Pērsiju Gibsonu. "Es varu teikt, ko vēlos, un darīt, ko vēlos. Man ir brīnišķīgs vīrs, brīnišķīgi bērni un mazbērni. Man nevienam nav jāgatavo brokastis. Es izbaudu dzīvi savā vecumā," atzina aktrise.