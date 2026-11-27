VIDEO: iešmaucām arī mūsu pašu “ViVi” Ziemassvētku vilcienā - vai mums ir smukāks nekā lietuviešiem?
Šajā svētku sezonā arī “Vivi” sadarbībā ar trim Latvijas pašvaldībām sarūpējis īpašus pārsteigumus pasažieriem, radot Ziemassvētku noskaņu gan elektrovilcienos, gan dīzeļvilcienos. Līdz pat janvārim visos vilcienu maršrutos kursēs trīs tematiskie svētku vilcieni, aicinot pasažierus ikdienas braucienos izbaudīt svētku atmosfēru.
Pirmais svētku vilciens jau devies ceļā sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību. Ziemassvētku tematikā rotātais vilciens kursē visos “Vivi” elektrovilcienu maršrutos, priecējot pasažierus ar svētku dekorācijām un īpašu noskaņu visa brauciena garumā.
Savukārt novembra pēdējā piektdienā ceļā dosies Ogres novada pašvaldības veidotais svētku vilciens, kas arī kursēs visos “Vivi” elektrovilcienu maršrutos. Tā vagonā būs apskatāmi Ogres pilsētā izvietoto svētku gaismas objektu motīvi.
Papildu tam īpašu svētku sajūtu atsevišķos vilcienu reisos Ogres virzienā radīs Muzikālais vilciens, kurā pasažierus priecēs muzikālie rūķi no grupas “Sunny Groove Dixie”. Pirmais muzikālais reiss notiks 29. novembrī, Pirmās adventes priekšvakarā, plkst. 15.09 maršrutā Rīga–Lielvārde, bet otrs – 20. decembrī plkst. 15.09 maršrutā Rīga–Lielvārde, kad Ogrē norisināsies lielais Ziemassvētku gadatirgus.
Decembra sākumā svētku noskaņa ienāks arī vienā no “Vivi” dīzeļvilcieniem. Sadarbībā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību tā noformējums būs iedvesmots no pasakas par Sniega karalieni, kas šogad izvēlēta par pilsētas Ziemassvētku noformējuma galveno vadmotīvu. Svētku noskaņa aicinās pasažierus ne vien izbaudīt īpašo atmosfēru vilcienā, bet arī ieplānot pieturu Daugavpilī. Pilsētu varēs iepazīt nesteidzīgā pastaigā, sākot ar svētkiem rotāto Rīgas ielu – gājēju ielu, kas no vilciena ved uz Vienības laukumu un pilsētas galveno Ziemassvētku egli.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Svētku vilcienu maršruti un kursēšanas laiki periodiski tiks izziņoti “Vivi” un attiecīgo pašvaldību sociālo tīklu kontos. Braucienam svētku noformētajos vagonos nav nepieciešama atsevišķa biļete. Vilciena biļetes ierastajā kārtībā var iegādāties tīmekļvietnē www.vivi.lv, mobilajā lietotnē “Vivi Latvija”, Vivi biļešu kasēs vai vilcienā pie konduktora.