Enrike Iglesiass atgriežas Baltijā - nākamvasar uzstāsies Kauņā
Viena no pasaules lielākajām mūzikas zvaigznēm, latīņamerikāņu popmūzikas sensācija Enrike Iglesiass ierodas Kauņā! Dziedātājs, kurš iekarojis miljoniem fanu sirdis visos kontinentos, savu vienīgo koncertu Baltijas valstīs sniegs Darjus un Girēna stadionā Kauņā. Vienu no gada lielākajiem mūzikas notikumiem Lietuvā Iglesiass sarīkos 2027. gada 12. jūnijā.
Biļešu iepriekšpārdošana vietnē kakava.lt sāksies 3. decembrī plkst. 10.00. Vispārējā biļešu tirdzniecība sāksies 4. decembrī plkst. 10.00 tikai vietnē kakava.lt. Vairāk informācijas meklējiet kakava.lt.
Daži mākslinieki rada dziesmas, kuras visa pasaule pārzina līdz pēdējai notij. Enrike Iglesiass neapšaubāmi ir viens no viņiem. No romantiskās himnas "Hero" līdz miljardiem straumējumu ieguvušajam superhitam "Bailando", no ikoniskajām "Bailamos" un "Escape" līdz deju grīdu favorītiem "I Like It", "Tonight (I'm Lovin' You)" un "Duele el Corazón" – viņa mūzika ir kļuvusi par neatņemamu pasaules popmūzikas vēstures sastāvdaļu.
Enrike Iglesiass ir viens no visu laiku veiksmīgākajiem un ietekmīgākajiem latīņamerikāņu mūzikas māksliniekiem. Kopš karjeras sākuma 1995. gadā viņš ir izaudzis par globālu mūzikas fenomenu, sasniedzot virsotnes, kas līdz pat šai dienai ir teju nepārspētas. Prestižais mūzikas izdevums Billboard ir atzinis Iglesiasu par "Visu laiku labāko latīņamerikāņu mākslinieku", un šis tituls raksturo viņa ārkārtējo ietekmi uz industriju. Dziedātāja iespaidīgajā sasniegumu sarakstā ir vairāk nekā 180 miljoni pārdotu ierakstu visā pasaulē, neskaitāmi platīna sertifikāti, Grammy balvas, Billboard mūzikas balvas, Amerikas komponistu, autoru un izdevēju biedrības (ASCAP) godalgas un citi prestiži industrijas apbalvojumi.
Viņš ir ieguvis neticamas 154 pirmās vietas dažādos Billboard topos, tostarp 27 topu virsotnes sasniegušus hitus prestižajā Hot Latin Songs topā – tas ir rekords, kas joprojām nav pārspēts. Savas karjeras laikā Iglesiass ir sadarbojies ar vairākiem pasaules mūzikas grandiem, tostarp Vitniju Hjūstoni, Laionelu Ričiju, Pitbull, Huanu Luisu Geru un daudziem citiem. Tomēr skaitļi un lielie vārdi atklāj tikai daļu stāsta. Viņa dziesmas panāca ko vairāk par dominēšanu radio viļņos un mūzikas topos – tās palīdzēja ievest latīņamerikāņu popmūziku pašā pasaules populārās kultūras centrā.
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Publika Baltijas valstīs noteikti labi pazīst Enrike Iglesiasu, taču viņa gaidāmais koncerts 2027. gada 12. jūnijā iezīmēs jaunu pavērsienu: pirmo reizi viņš kāps uz skatuves Kauņas Darjus un Girēna stadionā! Viena no lielākajām koncertu norises vietām Baltijas valstīs kļūs par skatuvi iespaidīgiem brīvdabas mūzikas svētkiem. Zem vasaras debesīm fani piedzīvos dziesmas, kas bijušas skaņu celiņš veselām paaudzēm, nemanāmi saplūstot mūžīgām romantiskām balādēm un pasaules deju grīdu himnām. No ikoniskās un romantiskās "Hero" līdz sprādzienbīstamajiem "Bailando" ritmiem, kas piecels kājās visu stadionu, tūkstošiem skatītāju dziedot līdzi katru vārdu kopā ar Enriki.
Simtiem miljonu pārdotu ierakstu. Hiti, kurus no galvas zina visā pasaulē. Un viens neparasts vakars, lai to visu piedzīvotu dzīvajā stadionā Kauņā!
Enrike Iglesiass – dzīvajā Kauņā 12. jūnijā. Viens vakars. Viens stadions. Viens neaizmirstams piedzīvojums.