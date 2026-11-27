Aminatas solokoncerts “Liela meitene” koncertzālē “Palladium”
Ceturtdien, 26. novembrī, koncertzālē “Palladium” dziedātāja un dziesmu autore Aminata atgriezās pie klausītājiem ar solokoncertu “Liela meitene”, kas jau pērn ...
FOTO: Aminata ar solokoncertu “Liela meitene” atkal satiek klausītājus “Palladium”
Ceturtdien, 26. novembrī, koncertzālē “Palladium” dziedātāja un dziesmu autore Aminata atgriezās pie klausītājiem ar solokoncertu “Liela meitene”, kas jau pērn guva plašu publikas un mūzikas nozares pārstāvju atzinību.
Koncertprogrammas centrā ir mākslinieces personīgā pieredze, pieaugšana, sievietes iekšējais spēks un sevis pieņemšana dažādos dzīves posmos.
Kā pirms koncerta vēstīja tā organizatori, vakara programmā bija iekļautas gan dziesmas no albuma “Liela meitene”, gan klausītāju iemīļoti skaņdarbi no Aminatas līdzšinējās daiļrades. Uz skatuves bija paredzēta arī īpašo viesu uzstāšanās.
Jau pērn koncerts “Liela meitene” tika nominēts mūzikas balvai GAMMA kategorijā “Gada koncerts”, kā arī sabiedrisko mediju kultūras balvai “Kilograms kultūras”. Savukārt pati Aminata GAMMA balvā tika atzīta par gada solo mākslinieci.