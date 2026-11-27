Ozola grāmatas “Cieņa un mīlestība 1996–2001” prezentācija
Ceturtdien, 26. novembrī, radošās rūpnīcas “Veldze” Katlu mājā reperis Ozols jeb Ģirts Rozentāls prezentēja savu grāmatu “Cieņa un mīlestība 1996–2001”, ...
FOTO: no Latvijas hiphopa pirmsākumiem līdz leģendāram albumam - Ozols prezentē savu grāmatu
Ceturtdien, 26. novembrī, radošās rūpnīcas “Veldze” Katlu mājā reperis Ozols jeb Ģirts Rozentāls prezentēja savu grāmatu “Cieņa un mīlestība 1996–2001”, kurā atskatās uz savas muzikālās karjeras pirmsākumiem un laiku, kad Latvijā vēl tikai veidojās hiphopa kultūra.
Grāmatā apkopots piecu gadu periods, ļaujot lasītājiem ielūkoties gan mūziķa radošajās gaitās un tā laika Rīgas naktsdzīvē, gan aizkulisēs, kurās lielie sapņi nereti sastapās ar finansiālās realitātes izaicinājumiem.
“Man sanāca būt klātesošam 90. gadu vidū, kad Latvijā šis žanrs vēl tikai sāka veidoties. Grāmatā apkopots laika posms no 1996. līdz 2001. gadam. Te mijas emocijas ar pārdzīvojumiem, skatuves pieredzes ar Rīgas naktsdzīvi un vizuālie sapņi ar finansiālajām iespējām,” vēsta Ozols.
Grāmatas atvēršanas pasākums pulcēja interesentus, kuriem bija iespēja iepazīties ar jaunizdevumu, tikt pie autogrāfiem un baudīt hiphopa noskaņās aizvadītu vakaru. Par pasākuma muzikālo atmosfēru gādāja DJ PM2THEAM.