Režisors pat nezināja, kas ir viņa tēvs. Kā Pīrsa Brosnana dēls ieguva galveno lomu filmā?
Modelis un mākslinieks Pariss Brosnans (25) ieguvis galveno lomu komēdijdrāmā "Seniors" un uzsver, ka tas ir viņa paša nopelns. Neviens viņam darbu nav iedevis tikai tāpēc, ka ir slavenā Pīrsa Brosnana dēls.
Pīrsa Brosnana dēls atspēkojis pārmetumus, ka viņš panākumus guvis tikai tāpēc, ka ir “nepo bērns” jeb slavenu vecāku atvase, kuram visas durvis uz slavu atver viņa vārds, nevis talants un paša darba spējas. 25 gadus vecais Pariss Brosnans apgalvo, ka savu pirmo galveno lomu ieguvis, režisoram pat nenojaušot, kas ir viņa tēvs.
Pariss Brosnans modes skatē un ar tēti Pīrsu Brosnanu un uz sarkanā paklāja
Pariss Brosnans ir kādreizējā Džeimsa Bonda atveidotāja, 73 gadus vecā Pīrsa Brosnana jaunākais dēls. Aktiera gaitas viņš sāka pagājušajā gadā, filmējoties līdzās tēvam. Toreiz tieši Pīrss bija ierosinājis viņam piedalīties filmā.
Pēc tam modelis un mākslinieks ieguva galveno lomu komēdijdrāmā "Seniors", turklāt, kā viņš pats uzsver, tikai un vienīgi pateicoties savām spējām.
"Režisors Lenss Klārks ieraudzīja manu fotogrāfiju no kādas fotosesijas, ko biju veidojis kopā ar draugu, un sacīja: ‘Es vēlos, lai šis puisis atveido galveno lomu manā filmā’," Pariss pastāstīja intervijā žurnāla "Vanity Fair" Spānijas izdevumam. "Domāju, ka viņš pat nenojauta, kas es esmu. Tobrīd režisors vēl nezināja pat manu vārdu. Man patika, ka tiku izvēlēts tieši šādā veidā."
"Tas nozīmēja, ka mani novērtēja mana talanta un tā dēļ, ko spēju sniegt šai lomai, nevis manas izcelsmes vai ģimenes sakaru dēļ," viņš turpināja. "Es lepojos ar savām saknēm, taču man ir svarīgi radīt kaut ko tādu, ko patiesi varu saukt par savu. Apzinos, ka tam nepieciešams laiks, un vēlos, lai mans darbs runā pats par sevi."
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Pariss uz kinoekrāniem debitēja 2025. gadā, kopā ar tēvu filmējoties vesternā "The Unholy Trinity".