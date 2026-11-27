Kevins atgriežas, bet kā ar viņa kaitinošo brāli Bazu? "Viens pats mājās" zvaigzne atklāj negaidītu situāciju
Pagājušajā nedēļā filmas "Viens pats mājās" fanus pārsteidza ziņa, ka Makolijs Kalkins atgriezīsies leģendārās Ziemassvētku komēdijas turpinājumā. Tomēr Kalkina kolēģis Devins Retrejs, kurš pirmajās filmās atveidoja brāli Bazu, par gaidāmo filmu nezina neko vairāk kā vien to, kas jau darīts zināms plašākai sabiedrībai.
49 gadus vecais Devins Retrejs sarunā ar TMZ atklāja, ka neviens nav informējis par topošo filmu, taču viņš labprāt tajā piedalītos, ja rastos šāda iespēja.
Viņš atveidoja Kevina brāli Bazu filmā “Viens pats mājās”. Aktieris Devins Retrejs uz ekrāna un dzīvē
Bez Kevina mammas filmas turpinājums nav iedomājams
Retrejs nav vienīgais ar leģendāro kinokomēdiju saistītais cilvēks, kuru ziņa par turpinājumu pārsteigusi nesagatavotu. “Harija Potera” filmu režisors Kriss Kolumbuss, kurš uzņēma pirmās divas "Viens pats mājās" filmas, nedēļas nogalē izdevumam "Variety" atklāja, ka arī viņš nav ticis informēts par jaunas filmas tapšanu.
Kolumbuss pauda pārliecību, ka pilnvērtīgs filmas turpinājums nav iedomājams bez aktrises Ketrīnas O'Hāras, kura šā gada janvārī 71 gada vecumā aizgāja mūžībā. Aktrise, kura savu cīņu ar taisnās zarnas vēzi bija paturējusi noslēpumā no plašākas sabiedrības, nomira no plaušu artērijas trombembolijas.
Režisors uzsvēra, ka tieši O'Hāras un Kalkina īpašā saskaņa uz ekrāna piešķīra pirmajām divām filmām to neatkārtojamo burvību. "Bez viņiem abiem šīs filmas nemaz nav, jo tieši viņi veido tās emocionālo kodolu," uzsvēra Kolumbuss.
Devina Retreja aktiera karjera
Devins Retrejs kļuva plaši pazīstams 1990. gadā, kad filmā "Viens pats mājās" atveidoja Bazu – Kalkina tēlotā galvenā varoņa Kevina Makalistera vecāko brāli, kuram sagādāja prieku kaitināt jaunākos ģimenes locekļus.
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1992. gadā Retrejs atgriezās šajā lomā arī filmas turpinājumā "Viens pats mājās 2: Apmaldījies Ņujorkā". Lai gan aktieris nepiedalījās 1997. gada filmā "Viens pats mājās 3", 2002. gada televīzijas filmā "Viens pats mājās 4" un 2012. gada filmā "Home Alone: The Holiday Heist", kurās spēlēja citi aktieri, viņš atkal iejutās Baza lomā 2021. gadā straumēšanas platformā “Disney+” iznākušajā filmā "Home Sweet Home Alone".
Kritiķu nežēlīgi nopeltajā 2021. gada filmā stāsts vairs nebija par skatītājiem labi pazīstamo Makalisteru ģimeni. Tomēr īsā epizodē uz ekrāna atkal parādījās Bazs, kurš nu jau bija pieaudzis un kļuvis par policistu.
Retrejs aktiera gaitas sāka bērnībā, 1986. gadā piedaloties noslēpumainajā trillerī "Where Are the Children?". Savukārt 1989. gadā viņš ieguva vienu no galvenajām lomām televīzijas kanāla CBS komēdijseriālā "Heartland", kas gan ēterā bija neilgu laiku. Aktiera karjeras uzplaukumu viņš piedzīvoja gadu vēlāk ar filmu "Viens pats mājās", kam pēc diviem gadiem sekoja tās turpinājums. 1993. gadā Retrejs ieguva līdzīgu lomu filmā "Denisa bieds", kurā atveidoja galvenā varoņa auklītes draugu, kam patika izjokot citus.
Deviņdesmito gadu otrajā pusē un 2000. gados Retrejs filmējās vien epizodiski, taču nākamajā desmitgadē piedzīvoja negaidītu atgriešanos kino pasaulē. Viņš ieguva nozīmīgas lomas divos trilleros – 2011. gada filmā "Elevator" un kritiķu atzinīgi novērtētajā 2013. gada kinolentē "Blue Ruin". Vēlāk aktieris spēlēja otrā plāna lomas kritiķu augstu novērtētajā traģikomēdijā "Nebraska" (2013), kā arī liela budžeta asa sižeta filmā "R.I.P.D.", kas iznāca tajā pašā gadā, un 2016. gada komēdijā "Masterminds". 2018. gadā viņš ieguva vienu no galvenajām lomām režisora Stīvena Soderberga miniseriālā "Mosaic", kurā filmējās arī Šārona Stouna. Savukārt 2019. gadā Retrejs spēlēja kopā ar Dženiferu Lopesu un Konstanci Vu veiksmīgajā filmā "Hustlers".
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2022. gadā aktieris atkal sadarbojās ar Soderbergu trillerī "Kimi", kur galvenajā lomā bija Zoja Kravica. Tajā pašā gadā viņš piedalījās arī vienā no seriāla "Better Call Saul" epizodēm.
Sliktais zēns arī patiesajā dzīvē
Taču pēc tam Retreja aktiera karjerā iestājās pauze, ko aizēnoja tiesvedība saistībā ar vardarbību. 2021. gada decembrī viņu arestēja aizdomās par savas draudzenes žņaugšanu kādā Oklahomas viesnīcas numurā. Konflikts esot izcēlies pēc tam, kad sieviete vairākiem aktiera faniem bez maksas izdalījusi viņa fotogrāfijas ar autogrāfiem, nevis prasījusi par tām samaksu. Saskaņā ar tiesībsargājošo iestāžu dokumentiem Retrejs ar vienu roku esot saspiedis sievietes kaklu, bet ar otru aizsedzis viņas muti, sakot: "Tā tu nomirsi."
2024. gada februārī Retrejs atzina savu vainu divās apsūdzībās par vardarbību ģimenē. Kā vēstīja TMZ, aktierim izdevās izvairīties no cietumsoda, taču turpmākos trīs gadus viņam bija jāatrodas probācijas dienesta uzraudzībā. Tiesa aktierim noteica pienākumu piedalīties vardarbīgas uzvedības mazināšanas programmā, iziet pārbaudi, lai noskaidrotu , vai viņam nav problēmu ar alkohola vai narkotiku lietošanu, kā arī segt tiesas izdevumus. Retrejam tika liegts arī jebkādā veidā sazināties ar cietušo sievieti.