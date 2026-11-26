Reiz tik spožajai kino zvaigznei Žerāram Depardjē draud līdz pat 20 gadiem cietumā par iespējamu izvarošanu
Savulaik viens no spožākajiem Francijas kino aktieriem Žerārs Depardjē atkal nonācis nopietnās nepatikšanās. Parīzes tiesa ceturtdien nolēmusi, ka 77 gadus vecajam aktierim būs jāstājas tiesas priekšā saistībā ar apsūdzību par aktrises Šarlotes Arnu iespējamu izvarošanu 2018. gadā, vēsta "Euronews".
Aktrise, kurai tolaik bija vien 22 gadi, apsūdzējusi Depardjē izvarošanā divās atsevišķās reizēs 2018. gada augustā. Viņa bija pazinusi aktieri kopš bērnības un ieradusies viņa mājās Parīzē, lai izmēģinātu kādas teātra izrādes tekstu.
Parīzes apelācijas tiesa nolēmusi izbeigt tiesvedību saistībā ar vienu no abiem iespējamiem izvarošanas gadījumiem, taču par otru Depardjē būs jāstājas tiesas priekšā. Aktieris apsūdzības noliedz, savukārt viņa advokāti vēl apsvērs iespēju pārsūdzēt tiesas lēmumu. Ja Depardjē tiks atzīts par vainīgu, viņam var draudēt cietumsods no 15 līdz 20 gadiem, vēsta "Reuters".
Šī nav pirmā reize, kad slavenajam aktierim nākas atbildēt tiesas priekšā par seksuāla rakstura nodarījumiem. Pērnā gada maijā Depardjē tika atzīts par vainīgu seksuālā vardarbībā pret divām sievietēm filmas "Les Volets verts" uzņemšanas laikā 2021. gadā, piespriežot viņam 18 mēnešu nosacītu cietumsodu. Šomēnes aktieris atsauca sprieduma pārsūdzību un publiski atvainojās.
Vairāk nekā piecus gadu desmitus ilgajā karjerā Depardjē filmējies simtiem filmu, saņēmis "Zelta globusu" un ticis nominēts "Oskara" balvai. Tomēr pēdējos gados viņa iespaidīgos sasniegumus kino pasaulē arvien vairāk aizēno apsūdzības seksuālā vardarbībā un citos skandālos.