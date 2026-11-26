Šovu zvaigznei Magonei joprojām sāp bērnībā dzirdētie vārdi par viņas izskatu
Šovā "Slavenības. Bez filtra" Magone arvien pārliecinošāk sevi piesaka kā skatuves mākslinieci, tomēr bērnībā dzirdētie pārmetumi par izskatu un neveiklajām kustībām joprojām nav zuduši no viņas atmiņas.
Lai uz skatuves justos brīvāk un sievišķīgāk, viņa vēršas pēc palīdzības pie Ievas Brantes, kura apņēmusies palīdzēt Magonei atbrīvoties no stīvuma un apgūt graciozākas kustības. Sarunā Magone saka - augusi laukos un jau kopš bērnības bijusi vairāk pieradusi pie fiziskiem darbiem nekā smalkām, sievišķīgām manierēm. Viņa sevi raksturo kā cilvēku ar izteiktu vīrišķo enerģiju un atzīst, ka reizēm nemaz nezina, kā sevi pasniegt kā īstu dāmu.
Taču visvairāk Magonei prātā palikuši citu cilvēku skarbie komentāri. Viņai savulaik aizrādīts gan par platu muguru un līkām kājām, gan stāju, vēderu un kustībām. “Sameklējuši visas utis, kas kažokā vien rāpo, un vēl uzzīmējuši, piesprauduši savu vienu man klāt,” viņa ar rūgtumu atceras piedzīvoto. Skatoties videoierakstus, Magone pati pamana, ka uz skatuves reizēm izskatās neveikli. Viņa saprot – profesionālā vidē nepietiek tikai ar dziesmu vai stāstu, svarīgi ir arī tas, kā mākslinieks sevi pasniedz.