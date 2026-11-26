"Kam šodien viegli..." Rinkēvičs ar amizantu foto no darba dienas sasmīdina sociālo tīklu lietotājus
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs kārtējo reizi izpelnījies sociālo tīklu lietotāju uzmanību ar humora pilnu ierakstu.
Prezidents sociālajā vietnē “Facebook” publicējis fotogrāfiju, kurā redzams, stāvot līdzās Ziemassvētku eglītei un ar plaukstu aizsedzot daļu sejas. Attēlu prezidents papildinājis ar lakonisku parakstu – “Darbiņā”.
Fotogrāfija īsā laikā izpelnījusies vairāk nekā divus tūkstošus reakciju un virkni asprātīgu komentāru. Kamēr vieni sociālo tīklu lietotāji prezidenta pozā saskatījuši paši savu noskaņojumu darba dienā, citi steiguši izteikt minējumus par iespējamajiem Rinkēviča raižu iemesliem.
“Kam šodien viegli...”, “Neraud’! Viss būs labi”, “Bišku grinčīgi” un “Darbiņš jāmīl,” joko komentētāji.
Daži prezidenta šķietamo izmisumu saistījuši ar aviokompānijas “airBaltic” aktualitātēm un nākamā gada valsts budžetu, savukārt citi pievērsuši uzmanību jau izrotātajai Ziemassvētku eglītei.
“Viegli manāmais sašutums par to sarkano bumbiņu?” asprātīgi vaicā kāds komentētājs. “Jau eglīte? Nopietni? Nu kur vēl ziemīši? Tiešām, ir ko pārdzīvot!” joko kāda cita sociālo tīklu lietotāja.
Netrūkst arī tādu, kuri prezidentam vēlējuši veiksmīgu darba dienu un gaišu svētku gaidīšanas laiku.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šī nebūt nav pirmā reize, kad Edgars Rinkēvičs ar saviem ierakstiem sociālajos tīklos licis sabiedrībai pasmaidīt. Tā, piemēram, šā gada Jāņu rītā prezidents izklaidēja savus sekotājus ar fotogrāfiju, kurā iemūžināta Majoros sastapta lapsa jeb neparasta “līgotāja”, savukārt pērn sabiedrības sajūsmu izpelnījās prezidenta fotogrāfijas ziedošos ceriņos un ābelēs.