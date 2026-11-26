Tāda viņa vēl nekad nav redzēta! 77 gadus vecā Alla Pugačova pārsteidz ar neparasti atklātu foto
77 gadus vecā Alla Pugačova publiskojusi savu fotogrāfiju bez grima un filtriem.
Soctīkla "Instagram" īsajos stāstos dziedātāja dalījusies ar attēlu, kurā pozē baltā ādas cepurē ar nagu un sarkanā topā bez lencītēm, atsedzot plecus. Fotogrāfiju māksliniece atstājusi bez komentāra.
Jau vēstīts, ka Alla Pugačova jau vairāk nekā četrus gadus dzīvo ārzemēs kopā ar savu piekto vīru, šovmeni Maksimu Galkinu, kurš ir par 27 gadiem jaunāks, un abu 13 gadus vecajiem dvīņiem Lizu un Gariju.
Ģimene no Krievijas uz Izraēlu pārcēlās 2022. gadā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un Galkina pretkara paziņojumiem. Sākotnēji Alla publiski neizteicās par politiku, taču pēc tam, kad Krievijas Tieslietu ministrija viņas vīru atzina par ārvalstu aģentu, viņa pauda atbalstu dzīvesbiedram un lūdza arī sevi iekļaut šajā reģistrā. Savukārt 50 gadus vecais Galkins pēdējā laikā piedzīvojis jaunu popularitātes vilni sociālajos tīklos, pateicoties sava tēla pārmaiņām.
Pēdējā laikā sociālajos tīklos aktīvi tiek apspriests dziedātājas veselības stāvoklis, jo viņa vairākkārt sabiedrībā manīta ar spieķi. Pati Pugačova to skaidrojusi ar smagas gūžas locītavas traumas sekām.
2025. gada rudenī savā pirmajā plašajā intervijā pēc ilgāka pārtraukuma, ko viņa sniedza Katerinai Gordejevai, dziedātāja atzinās, ka atsākusi smēķēt, kā arī izteica pareģojumu par kādām nozīmīgām pārmaiņām 2027. gadā.