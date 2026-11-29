Savulaik atveidoja Holivudas zvaigznes bērnībā, nu pati kļuvusi par kino sensāciju: kā pārvērtusies Makena Greisa
Vēl pirms dažiem gadiem šķita, ka teju ikvienai slavenai blondajai Holivudas aktrisei ir kas kopīgs – viņas varoni bērnībā uz kinoekrāna atveidoja Makena Greisa. Nu kādreizējai bērnu filmu zvaigznei ir jau 20 gadu, viņas kontā ir vairāk nekā 70 lomu, un jaunākās "Bada spēļu" filmas reklāmas tūres laikā aktrise piesaistījusi uzmanību arī ar savu iespaidīgo stila pārvērtību.
Teksasā dzimusī Greisa aktiermākslā pirmos soļus spēra jau piecu gadu vecumā, filmējoties reklāmās, bet sešu gadu vecumā ieguva savu pirmo televīzijas lomu seriālā "Crash & Bernstein".
Plašāku atpazīstamību jaunā aktrise iemantoja 2017. gadā, kad kopā ar Krisu Evansu filmējās aizkustinošajā kinolentē "Apdāvinātā", atveidojot matemātikā ārkārtīgi talantīgu meiteni. Savukārt turpmākajos gados Greisa kļuva par vienu no pieprasītākajām jaunajām aktrisēm Holivudā, turklāt īpaši bieži viņai tika uzticēts atveidot slavenu aktrišu varones bērnībā.
Filmā "Es, Tonija" viņa atveidoja Margotas Robijas varoni bērnībā, "Marvel" kino pasaulē – Brī Larsones varones jaunāko versiju, bet populārajā seriālā "Vampīra dienasgrāmatas" – aktrises Kendisas Kingas atveidoto Kerolainu Forbsu bērnībā.
Pati Greisa iepriekš atzinusi, ka iespēju sadarboties ar tik daudzām ievērojamām aktrisēm uzskata par lielu pagodinājumu. Daudzas no viņām kļuvušas par jaunās aktrises iedvesmas avotu un sniegušas vērtīgus padomus par darbu kino industrijā.
Nu Greisa pati kļuvusi par vienu no jaunās paaudzes Holivudas zvaigznēm. Aktrise piedalījusies jaunākajā "Bada spēļu" franšīzes filmā "Bada spēles: Izlozes rītausma", kas pēc pirmizrādes ierindojusies Lielbritānijas un Īrijas kinoteātru kases ieņēmumu topa virsotnē.
Pēdējo nedēļu laikā aktrise, reklamējot jauno kinolenti, vairākkārt piesaistījusi modes apskatnieku uzmanību ar pārdomātiem un izteiksmīgiem tērpiem.
Īpaši iespaidīgu uznācienu Greisa sarūpēja 16. novembrī filmas pasaules pirmizrādē Ņujorkā. Godinot Dženiferas Lorensas atveidoto Ketnisu Everdīnu un oriģinālo "Bada spēļu" filmu simboliku, aktrise bija izvēlējusies zīmola "Pamella Roland" zīdainu kleitu bez lencēm, ko papildināja pie rokām piestiprināti vērienīgi spārni, atgādinot par franšīzes simbolu – izsmējējputnu.
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Savukārt oktobra nogalē Londonā notikušajā filmas īpašajā seansā Greisa uz sarkanā paklāja mirdzēja greznā kleitā ar telpiskiem ziedu rotājumiem un garu šlepi.
Līdztekus panākumiem kino Greisa aktīvi attīsta arī dziedātājas karjeru. 24. novembrī viņa piedalījās tradicionālās "Macy's" Pateicības dienas parādes mēģinājumā Ņujorkā. Šogad vērienīgā parāde norisinās jau simto reizi, un uzstāšanās tajā ir vēl viens nozīmīgs pavērsiens jaunās mākslinieces muzikālajā karjerā.
No mazās aktrises, kura savulaik uz ekrāna atveidoja citu Holivudas zvaigžņu bērnību, Greisa izaugusi par daudzpusīgu mākslinieci, kura arvien pārliecinošāk piesaka sevi gan kino, gan mūzikas un modes pasaulē.