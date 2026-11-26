Pēc desmit gadus ilgas nesaskaņu ēras Breds Pits un Andželīna Džolija beidzot pielikuši punktu ilggadējai tiesvedībai
Desmit gadus pēc viena no Holivudas spožākajiem pāriem šķiršanās aktieri Andželīna Džolija un Breds Pits beidzot panākuši mierizlīgumu ilggadējā strīdā par Francijā esošo vīna darītavu "Château Miraval". Tiesvedība, kas sākotnēji bija saistīta ar uzņēmuma īpašumtiesībām, gadu gaitā izvērtās par skaļu konfliktu, kura laikā atklātībā nonāca arī apsūdzības par vardarbību ģimenē.
Trešdien, 25. novembrī, 51 gadu vecās Džolijas un 62 gadus vecā Pita pārstāvji kopīgā paziņojumā medijiem apstiprināja, ka abi aktieri panākuši ārpustiesas vienošanos, tādējādi izbeidzot vairāk nekā četrus gadus ilgušo juridisko strīdu.
"Esam panākuši ārpustiesas vienošanos mūsu ģimenes interesēs un turpmāk komentārus nesniegsim," teikts abu aktieru kopīgajā paziņojumā. Vienošanās nosacījumi, tostarp iespējamās finansiālās saistības, publiski nav atklāti.
Francijas dienvidos, Provansas reģionā, esošo īpašumu "Château Miraval" Džolija un Pits kopīgi iegādājās 2008. gadā. Tas kļuva ne vien par abu biznesa projektu, bet arī par ģimenei īpaši nozīmīgu vietu – tieši tur 2014. gada augustā pāris tuvinieku lokā svinēja kāzas. Tomēr pēc laulības izjukšanas īpašums kļuva par vienu no galvenajiem abu aktieru nesaskaņu iemesliem.
2021. gadā Džolija pārdeva sev piederošo 50 procentu uzņēmuma kapitāldaļu vīna ražotājam "Tenute del Mondo", kas saistīts ar uzņēmēju Juriju Šefleru. Savukārt 2022. gada februārī Pits vērsās tiesā pret bijušo sievu, apgalvojot, ka viņa pārkāpusi abu iepriekš panākto vienošanos, kas paredzējusi, ka neviens no viņiem nedrīkst pārdot savas uzņēmuma kapitāldaļas bez otra piekrišanas.
Džolijas advokāti savukārt noliedza šādas vienošanās pastāvēšanu. Viņi arī norādīja, ka aktrise sākotnēji bija gatava pārdot sev piederošās kapitāldaļas Pitam, taču sarunas izjukušas pēc tam, kad aktieris pieprasījis parakstīt konfidencialitātes līgumu.
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Strīds par vīna darītavu drīz vien pārauga daudz personiskākā konfliktā. 2022. gada oktobrī iesniegtajos tiesas dokumentos Džolija apgalvoja, ka 2016. gada septembrī, ģimenei ar privāto lidmašīnu dodoties no Francijas uz ASV, Pits pret viņu un vairākiem abu bērniem izturējies fiziski un emocionāli vardarbīgi. Tikai piecas dienas pēc iespējamā incidenta Džolija iesniedza laulības šķiršanas pieteikumu.
Pita pārstāvji apsūdzības par vardarbību noraidīja. Notikušo izmeklēja gan ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB), gan bērnu aizsardzības dienests, tomēr aktierim kriminālapsūdzības netika izvirzītas.
Pats Pits 2017. gadā intervijā žurnālam "GQ" atzina, ka laulības izjukšanas laikā viņam bijušas problēmas ar alkohola lietošanu un pēc šķiršanās viņš sācis apmeklēt terapiju.
Gadiem ilgās nesaskaņas pavadījušas arī pārmaiņas abu aktieru bērnu dzīvē. Pita un Džolijas seši bērni – Medokss, Pakss, Zahara, Šilo, kā arī dvīņi Nokss un Vivjena – nu jau ir sasnieguši pilngadību. Turklāt četri no viņiem oficiāli atteikušies no tēva uzvārda. Pirmā to izdarīja Šilo 2024. gadā, savukārt šogad viņas piemēram sekoja Medokss, Zahara un Vivjena. Jaunākajai meitai Vivjenai tiesa atļāva mainīt uzvārdu šā gada 2. novembrī, vien dažas nedēļas pirms bijušā pāra paziņojuma par mierizlīgumu.
Andželina Džolija un Breds Pits
Andželina Džolija un Breds Pits
Džolija un Pits iepazinās filmas "Smita kungs un kundze" uzņemšanas laikā. Viņu attiecības kļuva par vienu no apspriestākajiem tematiem pasaules izklaides medijos, bet pats pāris ieguva iesauku "Brangelina", apvienojot abu vārdus.
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Vairāk nekā desmit gadus abi tika uzskatīti par vienu no ietekmīgākajiem un slavenākajiem Holivudas pāriem. Kopīgi filmu pirmizrāžu apmeklējumi, labdarības projekti un ģimenes dzīve regulāri nonāca pasaules mediju uzmanības centrā. Tomēr 2016. gada septembrī, tikai divus gadus pēc kāzām, Džolija iesniedza laulības šķiršanas pieteikumu.
Lai gan juridiski abi tika atzīti par neprecētiem jau 2019. gadā, vienošanos laulības šķiršanas lietā viņi panāca tikai 2024. gada decembrī – vairāk nekā astoņus gadus pēc attiecību izjukšanas.