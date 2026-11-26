Vairāk nekā pusmiljards skatījumu diennakts laikā! Jaunās "Atriebēju" filmas reklāmkadri sasnieguši vēsturisku rekordu
Lai gan līdz ilgi gaidītās "Marvel" supervaroņu filmas "Atriebēji: Doktora Dūma atnākšana" pirmizrādei atlikušas vēl vairākas nedēļas, kinolente jau iegājusi vēsturē. Tās jaunākais reklāmas rullītis pirmajās 24 stundās sasniedzis 563 miljonus skatījumu, kļūstot par skatītāko filmas reklāmas rullīti kompānijas "Disney" vēsturē.
Jaunākie "Atriebēju" reklāmkadri pārspējuši gan šīs pašas filmas iepriekšējo reklāmas rullīti, kas diennakts laikā sasniedza 503 miljonus skatījumu, gan 2024. gada filmas "Dedpūls un Vilknadzis" reklāmas rullīti, kas tika skatīts 365 miljonus reižu.
Visu laiku skatītāko filmu reklāmas rullīšu sarakstā jaunā "Atriebēju" filma ieņem otro vietu. To apsteidz vien šogad iznākusī filma "Zirnekļcilvēks: jauna diena", kuras reklāmkadri pirmajās 24 stundās sasniedza 718,6 miljonus skatījumu.
Īpaši zīmīgi, ka filmu noslēdzošie reklāmas rullīši parasti piesaista mazāku skatītāju interesi nekā pirmie ieskati gaidāmajās kinolentēs. Tomēr jaunajai "Atriebēju" filmai izdevies lauzt šo tendenci.
Jaunā kinolente būs pirmā "Atriebēju" sērijas filma kopš 2019. gadā iznākušās "Atriebēji: Noslēgums", kas kļuva par vienu no visu laiku ienesīgākajām filmām kino vēsturē.
Īpašu skatītāju interesi izraisījusi aktiera Roberta Daunija juniora atgriešanās "Marvel" kino pasaulē. Tomēr šoreiz aktieris, kurš ilgus gadus atveidoja Dzelzs vīru jeb Toniju Stārku, iejutīsies pavisam citā lomā – viņš spēlēs vienu no pazīstamākajiem "Marvel" ļaundariem Viktoru fon Dūmu jeb Doktoru Dūmu.
Uz lielā ekrāna atgriezīsies arī Kriss Evanss Stīva Rodžersa lomā, Kriss Hemsvorts Tora lomā un vairāki citi skatītāju iemīļoti aktieri. Turklāt jaunajā filmā sastapsies ne tikai "Atriebēju", bet arī "Fantastiskā četrinieka" un "X cilvēku" pasaules varoņi.
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Filmas režiju uzņēmušies brāļi Entonijs un Džo Ruso, kuru vadībā iepriekš tapa arī divas komerciāli veiksmīgākās "Atriebēju" sērijas filmas – "Bezgalības karš" un "Noslēgums".
Jaunā "Atriebēju" filma būs viena no vērienīgākajām šā gada nogales kino pirmizrādēm. ASV tā uz kinoekrāniem nonāks 18. decembrī, savukārt Latvijas skatītājiem, kā liecina kinoteātra "Forum Cinemas" repertuārs, pirmie seansi būs pieejami jau 16. decembrī. Turklāt ar šo kinolenti "Atriebēju" stāsts vēl nenoslēgsies. Jau 2027. gada decembrī pie skatītājiem plānots nogādāt nākamo filmu – "Avengers: Secret Wars".