Filmas "Jumprava. Lielais notikums" pirmizrāde
2026. gada 25. novembrī kinoteātrī "Forum Cinemas" notika filmas "Jumprava. Lielais notikums" pirmizrāde.
FOTO: leģendārās grupas mūziķi, draugi un fani līksmo filmas "Jumprava. Lielais notikums" pirmizrādē
Trešdien, 25. novembrī, kinoteātrī "Forum Cinemas" notika filmas "Jumprava. Lielais notikums" pirmizrāde.
“Jumprava. Lielais notikums” ir režisora Aigara Graubas autobiogrāfiska filma par leģendāro latviešu grupu “Jumprava”, tās izveidi un ceļu uz kļūšanu par supergrupu no 1984. līdz 1991. gadam. Kopš 1987. gada grupas sastāvs ir nemainīgs kvartets Aigars Grāvers, Aigars Krēsla, Aigars Grauba un Ainārs Ašmanis.
Filmas uzņemšana sākās jau 2020. gadā. Aigars Grauba ir arī tās scenārija autors. Grupas “Jumprava” četrotni filmā attēlo Gatis Grāvers (Aigars Grāvers), Roberts Vanags (Aigars Grauba), Raimonds Celms (Ainārs Ašmanis) un Rihards Zelezņevs (Aigars Krēsla). Kā zināms, pirmos gadus grupas pamatsastāvā bija arī Ingus Ulmanis un Aigars Voitišķis, kurus filmā atveido Mārtiņš Zvirbulis (Ingus Ulmanis) un Gvido Valters (Aigars Voitišķis).
Filmas "Jumprava. Lielais notikums” uzņemšanas aizkadri
2020. gada 28. septembrī Valmierā sākusies spēlfilmas "Jumprava. Lielais notikums” filmēšana.
Filma nav tikai par grupu “Jumprava”, tas ir stāsts par laika posmu no 1984. līdz 1991. gadam – par to, kā grupa ar domubiedriem ieraudzīja veidu, kā uzrunāt savus vienaudžus un sabiedrību kopumā. Viņu centieni tika sadzirdēti un novērtēti. Un tā radās leģendārā grupa "Jumprava". Kā saka filmas režisors Aigars Grauba: “"Jumprava" ir pavadošā grupa dziesmām, kas sen vairs nepieder grupai, bet gan tautai, jo tieši klausītājiem šīs melodijas saistās un rezonē ar viņu pārdzīvojumiem, emocijām un pieredzi.”
Filmas "Jumprava. Lielais notikums" uzņemšana
Spēlfilmas "Jumprava. Lielais notikums" uzņemšana 2021. gada novembrī.
Grupas "Jumprava" 30 gadu jubilejas koncerts koncertzālē "Palladium Rīga"
2014. gada 13. novembrī koncertzālē "Palladium Rīga" notika grupas "Jumprava" 30 gadu jubilejas koncerts, kurā uzstājās arī grupa "Aurora".