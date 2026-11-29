Ne visām Ziemassvētku filmām paveicies kā Kevinam: iemīļotās kinolentes, kuru iecerētie turpinājumi tā arī netapa
Tuvojoties Ziemassvētkiem, leģendārās svētku komēdijas "Viens pats mājās" cienītājus iepriecinājusi negaidīta vēsts – 34 gadus pēc Makolija Kalkina pēdējās parādīšanās Kevina Makalistera lomā tiek izstrādāts jauns filmas turpinājums.
Kā jau vēstīja Jauns.lv, Kalkins aizvadītajā vasarā vērsies pie kinostudijas "Disney" vadības ar ideju skatītājiem parādīt, kāds Kevins Makalisters būtu pieaugušā vecumā, kad pats kļuvis par tēvu. Pie jaunās kinolentes scenārija kopā ar Kalkinu strādās aktieris un producents Sets Rogens un viņa ilggadējais sadarbības partneris Evans Goldbergs.
Tomēr ne visām iemīļotajām Ziemassvētku filmām ir bijusi iespēja piedzīvot atdzimšanu. Lai gan vairāku svētku kino klasiku panākumi savulaik rosināja domāt par turpinājumiem, daudzas no šīm iecerēm tā arī palika neīstenotas. Vienos gadījumos to tapšanu kavēja aktieru un režisoru nesaskaņas, citos – autortiesību strīdi, bet vēl citos paši filmu veidotāji uzskatīja, ka reiz izstāstītais stāsts turpinājumu neprasa.
Atskatāmies uz desmit populārām Ziemassvētku filmām, kuru gaidītos turpinājumus skatītāji tā arī nav sagaidījuši.