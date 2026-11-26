Nāriņu maģija atgriežas! Pēc 20 gadiem izziņots populārās filmas "Akvamarīna" turpinājums
Priecīgas ziņas tiem, kuri uzauguši ar 2000. gadu pusaudžu filmām! Divdesmit gadus pēc romantiskās fantāzijas komēdijas "Akvamarīna" nonākšanas uz kinoekrāniem kompānija "Disney" oficiāli apstiprinājusi tās turpinājumu seriāla formātā. Turklāt savās kādreizējās lomās atgriezīsies arī vairāki oriģinālfilmas aktieri, tostarp Emma Robertsa un Džeiks Makdormans.
Kompānija "Disney" šonedēļ oficiāli paziņoja par seriāla "Akvamarīna" veidošanu. Tas būs skatāms televīzijas kanālā "Disney Channel" un straumēšanas platformā "Disney+".
Par iespējamo filmas turpinājumu pirmoreiz tika paziņots jau šā gada jūnijā, kad tika apstiprināta seriāla izmēģinājuma sērijas uzņemšana. Tā vasarā tika filmēta Ziemeļkarolīnā, ASV, bet nu kompānija devusi zaļo gaismu visas sezonas tapšanai.
Jaunajā seriālā uzmanības centrā būs nākamā paaudze. Galvenā varone būs pusaudze Korala, kura ir nāriņas Akvamarīnas un oriģinālfilmā redzētā pludmales glābēja Reimonda meita. Pēc pārcelšanās uz gleznainu piejūras pilsētiņu meitene sāk šķetināt savas mātes noslēpumainās pazušanas apstākļus un atklāj, ka viņas māte ir nāriņa. Šis atklājums pamodina arī pašas Koralas maģiskās spējas, vienlaikus atklājot noslēpumus, kas gadiem slēpušies zem ūdens virsmas.
Galvenā varoņa loma uzticēta jaunajai aktrisei Kenzijai Ričardsonei, kura skatītājiem pazīstama no seriāla "Vampirina: Teenage Vampire". Savukārt 40 gadus vecais Džeiks Makdormans atkal iejutīsies Reimonda lomā, tikai šoreiz savulaik meiteņu apjūsmotais pludmales glābējs būs gādīgs vientuļais tēvs, kurš audzina pusaugu meitu. Projektā iesaistījusies arī 35 gadus vecā Emma Robertsa, kura atkal atveidos Klēru. Abi oriģinālfilmas aktieri būs arī seriāla izpildproducenti.
Intervijā žurnālam "People", kas publicēta 25. novembrī, Makdormans atklājis, ka tieši Robertsai bijusi būtiska loma filmas turpinājuma tapšanā. "Viņa ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tas viss izdevās," norādīja aktieris, piebilstot, ka Robertsa bijusi viena no pirmajām, kas iesaistījusies projektā un aktīvi atbalstījusi seriāla veidošanu.
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Projektā atgriezusies arī oriģinālfilmas režisore Elizabete Alena Rozenbauma, kura uzņēmusi seriāla izmēģinājuma sēriju un pildīs izpildproducentes pienākumus.
Pagaidām gan nav zināms, vai skatītāji atkal ieraudzīs abas pārējās oriģinālfilmas galveno lomu atveidotājas – Sāru Pakstoni, kura spēlēja nāriņu Akvamarīnu, un dziedātāju Džoannu Levesku, kura plašāk pazīstama ar skatuves vārdu JoJo.
Romantiskā fantāzijas komēdija "Akvamarīna" uz kinoekrāniem nonāca 2006. gada 3. martā. Tās pamatā ir amerikāņu rakstnieces Alises Hofmanes 2001. gadā izdotais tāda paša nosaukuma romāns.
Filma vēsta par divām labākajām draudzenēm – Klēru un Heiliju –, kuras pēc spēcīgas vētras kāda Floridas pludmales kluba baseinā atrod īstu nāriņu. Izrādās, Akvamarīnai trīs dienu laikā jāpierāda savam tēvam, ka patiesa mīlestība pastāv, lai izvairītos no viņai ieplānotām laulībām. Abas draudzenes apņemas palīdzēt nāriņai iekarot izskatīgā pludmales glābēja Reimonda sirdi, cerot, ka pretī viņa piepildīs arī viņu vēlēšanos.
Lai gan filma sākotnēji saņēma visai pretrunīgas kritiķu atsauksmes, gadu gaitā tā iemantojusi kulta filmas statusu, kļūstot par vienu no daudzu 2000. gadu pusaudžu iemīļotākajām kinolentēm.