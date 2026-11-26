Tīna Tērnere laiku lokos
Ar 36 centiem kabatā pretī jaunai dzīvei: rokenrola karalienei Tīnai Tērnerei šodien apritētu 87 gadi
Kupli, izspūruši mati, mirdzošas kleitas, augstpapēžu kurpes, neaizmirstamas deju kustības un balss, ko nebija iespējams sajaukt ne ar vienu citu. Dziedātāja Tīna Tērnere uz skatuves izstaroja neizsmeļamu enerģiju, taču aiz spožās ārienes daudzus gadus slēpās sāpes, bailes un pazemojums. Viņa aizbēga no vardarbīga vīra ar 36 centiem kabatā, pusmūžā no jauna iekaroja pasaules mūzikas virsotnes un sastapa vīrieti, kurš vēlāk burtiskā nozīmē izglāba viņas dzīvību. Šodien rokenrola karalienei apritētu 87 gadi.
Pasaulslavenā dziedātāja piedzima 1939. gada 26. novembrī Tenesī štatā, ASV, un viņas īstais vārds bija Anna Meja Buloka. Bērnību viņa pavadīja nelielajā Natbušas ciematā, kur kopā ar ģimeni strādāja kokvilnas laukos un dziedāja baznīcas korī.
Viņas bērnība nebija bezrūpīga. Kad Annai bija 11 gadi, māte pameta ģimeni, bet dažus gadus vēlāk aizgāja arī tēvs. Meitene nonāca vecmāmiņas aprūpē. Pēc vecmāmiņas nāves viņa pārcēlās uz Sentluisu, kur atkal satikās ar māti un māsu. Tieši tur pusaudzes dzīvē ienāca mūziķis Aiks Tērners, kurš uz visiem laikiem mainīja viņas likteni.
Sākotnēji Anna dziedāja viņa muzikālajā apvienībā, bet 1960. gadā abu izpildītā dziesma "A Fool in Love" kļuva par hitu. Aiks jaunajai dziedātājai piešķīra skatuves vārdu Tīna Tērnere, un 1962. gadā abi apprecējās.
Aiz skatuves spožuma slēpās vardarbība
Sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados Aiks un Tīna Tērneri kļuva par vienu no spilgtākajiem duetiem mūzikas pasaulē. Viņi devās koncertturnejās kopā ar grupu "The Rolling Stones", bet tādas dziesmas kā "River Deep – Mountain High", "Proud Mary" un "Nutbush City Limits" nodrošināja viņiem starptautisku atpazīstamību.
Tomēr, kamēr publika apbrīnoja abu muzikālo saskaņu, aiz skatuves valdīja pavisam cita realitāte. Kā Tīna vēlāk atklāja savos memuāros, Aiks viņu regulāri sita, pazemoja un kontrolēja. Vīra vardarbīgo uzvedību vēl vairāk pastiprināja viņa narkotiku atkarība.
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Dziedātājai vienlaikus bija jārūpējas par četriem zēniem – diviem saviem bioloģiskajiem dēliem un diviem Aika dēliem no iepriekšējām attiecībām, kurus viņa bija adoptējusi. Ilgus gadus Tīna turpināja kāpt uz skatuves un priecēt klausītājus, neraugoties uz mājās piedzīvoto vardarbību.
Aizbēga ar 36 centiem kabatā
Liktenīgais pavērsiens viņas dzīvē pienāca 1976. gada 1. jūlijā. Abi mūziķi bija ieradušies Dalasā, kur bija paredzēts koncerts. Pēc kārtējā vardarbības uzliesmojuma Tīna nolēma, ka pienācis laiks aiziet. Kad Aiks viesnīcas numurā bija aizmidzis, viņa nemanot devās prom. Kabatā dziedātājai bija vien 36 centi un degvielas uzpildes staciju kredītkarte.
Viņa šķērsoja noslogotu autoceļu un patvērumu atrada citā viesnīcā, kuras darbinieki piekrita viņai palīdzēt. Laulība oficiāli tika šķirta 1978. gadā. Tīnai nācās atteikties no lielas daļas kopīgi iegūtās mantas, taču viņa saglabāja sev īpaši svarīgu vērtību – tiesības turpmāk uzstāties ar vārdu Tīna Tērnere.
Tobrīd dziedātājai bija jāsāk gandrīz viss no jauna. Bija jāatgūst finansiālā neatkarība, jāuztur ģimene un jāpierāda mūzikas industrijai, ka viņa spēj pastāvēt arī bez Aika.
44 gadu vecumā no jauna iekaroja mūzikas pasauli
Pirmajos gados pēc šķiršanās Tērneres solokarjera neattīstījās tik veiksmīgi, kā viņa bija cerējusi. Dziedātāja uzstājās klubos, viesnīcās un televīzijas šovos, taču līdzšinējo popularitāti atgūt nebija viegli. Viss mainījās astoņdesmitajos gados.
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1984. gadā klajā nāca albums "Private Dancer", kas kļuva par vienu no iespaidīgākajiem atgriešanās stāstiem populārās mūzikas vēsturē. Dziesma "What's Love Got to Do with It" sasniedza ASV mūzikas topa virsotni, un Tērnere 44 gadu vecumā kļuva par pasaules mēroga solomākslinieci.
Laikā, kad izklaides industrijā sieviešu karjeras nereti tika saistītas ar jaunību, Tērneres lielākie panākumi vēl tikai sākās. Sekoja tādi neaizmirstami hiti kā "We Don't Need Another Hero", "Typical Male", "The Best", "I Don't Wanna Fight" un Džeimsa Bonda filmas tituldziesma "GoldenEye".
Dzīvesstāsts, kas iedvesmoja Holivudu
Tolaik dziedātāja izmēģināja spēkus arī kino, 1985. gadā kopā ar Melu Gibsonu filmējoties kinolentē "Trakais Makss 3". Savukārt 1993. gadā uz kinoekrāniem nonāca pašas Tērneres dzīvesstāsts – filma "Kāds mīlai ar to sakars", kurā dziedātāju atveidoja aktrise Andžela Baseta. Par šo lomu viņa tika nominēta arī "Oskara" balvai.
Savas karjeras laikā Tērnere ieguva astoņas "Grammy" balvas un vēlāk arī īpašo balvu par mūža ieguldījumu. Rokenrola slavas zālē viņa tika uzņemta divreiz – 1991. gadā kopā ar Aiku, bet 2021. gadā kā solomāksliniece.
Vīrs, kurš viņai uzdāvināja vēl vairākus dzīves gadus
Pēc gadiem ilgas vardarbības un vilšanās Tērneres dzīvē beidzot ienāca arī laimīga mīlestība. Astoņdesmito gadu vidū viņa Vācijā iepazinās ar mūzikas industrijas pārstāvi Ervīnu Bahu, kurš bija 16 gadus jaunāks par dziedātāju. Abi pirmoreiz sastapās lidostā. Kā Tīna vēlāk atklāja sarunā ar Opru Vinfriju, viņai tā bijusi mīlestība no pirmā acu skatiena.
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Par spīti ievērojamajai vecuma starpībai, abu attiecības izrādījās stabilas un ilgstošas. Pāris apmetās uz dzīvi Šveicē, kur Tērnere pamazām atrada mieru un privātumu, ko slavas gados bija tik grūti iegūt.
Pēc 27 kopā pavadītiem gadiem abi 2013. gada vasarā apprecējās. Dziedātājai tobrīd bija 73 gadi. Kāzās pie Cīrihes ezera pulcējās pāra tuvākie draugi un vairākas pasaulslavenas personības. Pati līgava tradicionālās baltās kāzu kleitas vietā bija izvēlējusies neparastu, melnā un zaļā krāsā darinātu "Giorgio Armani" tērpu.
Tomēr jaunlaulāto laimi drīz vien aizēnoja nopietnas veselības problēmas. Neilgi pēc kāzām Tērnere piedzīvoja insultu, bet 2016. gadā viņai tika diagnosticēts zarnu vēzis. Vienlaikus arvien vairāk pasliktinājās arī dziedātājas nieru darbība.
Kad Tērnerei bija nepieciešama nieres transplantācija, viņas vīrs pieņēma lēmumu kļūt par donoru. 2017. gadā dziedātājai tika pārstādīta viena no Ervīna nierēm.
Par vīra pašaizliedzīgo rīcību Tērnere vēlāk atklāti stāstīja savā autobiogrāfijā "My Love Story", neslēpjot, cik dziļi viņu aizkustinājusi dzīvesbiedra gatavība riskēt ar savu veselību, lai palīdzētu viņai. Pēc pirmās laulības, kurā Tērnere gadiem ilgi bija cietusi no vardarbības, viņa bija sastapusi cilvēku, kurš bija gatavs darīt visu iespējamo, lai viņa dzīvotu.
Liktenis nesaudzēja arī mūža nogalē
Arī mūža nogalē liktenis dziedātāju nesaudzēja. 2018. gada vasarā viņas vecākais dēls Kreigs 59 gadu vecumā izdarīja pašnāvību. Četrus gadus vēlāk, 2022. gada decembrī, pēc cīņas ar vēzi mūžībā devās arī viņas un Aika kopīgais dēls Ronijs, kuram bija 62 gadi. Dažu gadu laikā Tērnere bija zaudējusi abus savus bioloģiskos bērnus.
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Pati dziedātāja jau ilgāku laiku bija atvadījusies no lielās skatuves. Viņas pēdējā koncertturneja noslēdzās 2009. gadā, un turpmāk viņa priekšroku deva mierīgai dzīvei Šveicē kopā ar vīru. 2023. gada 24. maijā dziedātāja devās mūžībā.