Princis Viljams, kļūstot par karali, varētu atņemt karaliskos titulus Harijam un Meganai
Lielbritānijas troņmantnieks princis Viljams, kāpjot tronī, varētu īstenot vērienīgas pārmaiņas britu monarhijā. Kā apgalvots drīzumā gaidāmajā karaliskās ģimenes apskatnieka Toma Saiksa grāmatā, Viljams esot iecerējis atņemt karaliskos titulus visiem ģimenes locekļiem, kuri nepilda oficiālos karaļnama pienākumus, tostarp savam jaunākajam brālim princim Harijam.
Gaidāmajā grāmatā "Dukes of Hazard" Saikss apgalvo, ka Viljams vēloties būtiski mainīt līdzšinējo karalisko titulu piešķiršanas un saglabāšanas kārtību.
Saskaņā ar iespējamo ieceri karaliskie tituli un uzruna "Viņa Karaliskā Augstība" turpmāk būtu pielīdzināmi amata nosaukumiem, nevis privilēģijām, kas automātiski pienākas līdz ar piedzimšanu karaliskajā ģimenē. Lai tos saglabātu, ģimenes locekļiem būtu jāpilda oficiāli karaļnama pienākumi.
Viljams par šīm pārmaiņām esot jau diskutējis ar saviem padomniekiem. Turklāt jaunā kārtība attiektos arī uz viņa paša bērniem – 11 gadus veco princesi Šarloti un astoņus gadus veco princi Luisu. Proti, pieaugušā vecumā abiem būtu iespēja izvēlēties, vai saglabāt karaliskos titulus un uzņemties oficiālos pienākumus vai atteikties no tiem un veidot patstāvīgu profesionālo karjeru.
Prinči Harijs un Viljams
Harijs un Megana, kuri 2020. gadā atteicās no karaliskās ģimenes aktīvo locekļu pienākumiem, joprojām saglabā Saseksas hercoga un hercogienes titulus.
Toreiz panāktā vienošanās ar karalieni Elizabeti II paredzēja, ka pāris vairs nelietos uzrunu "Viņa Karaliskā Augstība", lai gan formāli tiesības uz to netika atņemtas. Savukārt 2021. gada februārī Bekingemas pils oficiāli apstiprināja, ka Harijs un Megana neatgriezīsies pie karaliskās ģimenes pienākumu pildīšanas.
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Jautājums par karalisko titulu saglabāšanu īpaši aktuāls kļuva 2025. gada rudenī, kad karalis Čārlzs III uzsāka formālu procesu sava jaunākā brāļa Endrū titulu un goda apzīmējumu atņemšanai. Endrū zaudēja prinča titulu un tiesības uz uzrunu "Viņa Karaliskā Augstība", kā arī tika svītrots no pēru reģistra. Kopš tā laika karaļa brālis oficiāli tiek dēvēts par Endrū Mauntbatenu-Vindzoru.
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Tomēr karalisko titulu atņemšana ir juridiski sarežģīts jautājums. Lai gan monarhs var lemt par prinča vai princeses titula un karaliskās uzrunas atņemšanu, tāda aristokrātijas titula kā hercoga pilnīgai juridiskai anulēšanai nepieciešams parlamenta pieņemts likums.
Kensingtonas pils atteicās komentēt izskanējušo informāciju, norādot, ka tā nesniedz komentārus par grāmatām un tajās paustajiem apgalvojumiem.