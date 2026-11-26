Miris leģendārās grupas "Duran Duran" ģitārists Endijs Teilors
65 gadu vecumā miris pasaulslavenās poproka un “jaunā viļņa” grupas “Duran Duran” ģitārists Endijs Teilors.
Mūziķa nāve apstiprināta grupas oficiālajā “Instagram” kontā. Paziņojumā teikts, ka Teilors pirmdien mierīgi aizgājis mūžībā savās mājās ģimenes lokā.
2022. gada novembrī Teilors atklāja, ka pirms četriem gadiem viņam tika diagnosticēts ceturtās stadijas prostatas vēzis ar metastāzēm. Šī iemesla dēļ viņš tajā gadā nevarēja piedalīties ceremonijā, kurā grupa tika uzņemta Rokenrola slavas zālē.
Trešdien “Instagram” publicētajā oficiālajā paziņojumā Endija Teilora sieva Tresija Vilsone, ar kuru viņš kopā bija 44 gadus, savu mūžībā aizgājušo vīru nosauca par ģimenes stipro balstu. “Lai cik neticamus piedzīvojumus viņam sniegtu mūzika, ģimene vienmēr bija pirmajā vietā. Nekas viņu nedarīja laimīgāku par brīžiem, kad mēs visi bijām kopā. Un, lai cik tālu mūzika viņu aizveda, viņa sirds vienmēr bija mājās.” 2023. gadā intervijā žurnālam “People” Teilors jokoja, ka laulībā nodzīvojis jau “40 000 gadu”, un slavēja sievas pacietību, sakot, ka viņa būtu pelnījusi balvu kategorijā “sievietes, kuras izdzīvojušas rokenrolā”.
1978. gadā Lielbritānijas pilsētā Birmingemā dibinātajai grupai Endijs Teilors pievienojās pēc diviem gadiem, atsaucoties uz mūzikas nedēļas izdevumā “Melody Maker” publicēto sludinājumu par ģitārista meklēšanu. Nākamajā gadā grupa izdeva pirmo studijas albumu “Duran Duran” un sāka ceļu uz pasaules slavu, ko nostiprināja otrais albums “Rio”. Grupas popularitāti lielā mērā veicināja krāšņie videoklipi, kurus regulāri demonstrēja MTV, kā arī unikālais sintīpopa un rokmūzikas apvienojums, tai astoņdesmito gadu pirmajā pusē faktiski kļūstot par “Otrās britu invāzijas” celmlaužiem ASV, un Endija Teilora ģitārspēle palīdzēja veidot astoņdesmito gadu mūzikas skanējumu. “Viņa ieguldījums grupas skanējumā bija unikāls, jo tas bija laiks, kad no diskomūzikas izauga elektroniskās mūzikas jaunais vilnis,” CNN citē Atlantas alternatīvā roka radiostacijas “99X” bijušo programmu direktoru Stīvu Kreigu.
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1984. gadā Endijs Teilors kopā ar “Duran Duran” basģitāristu Džonu Teiloru, diskomūzikas grupas "Chic" bundzinieku Toniju Tompsonu un dziedātāju Robertu Palmeru izveidoja blakusprojektu “The Power Station”. Divas grupas dziesmas vēlāk iekļuva ASV populārāko dziesmu desmitniekā. “Tolaik man šķita, ka Endija potenciāls netiek pietiekami izmantots,” 1999. gadā VH1 raidījumā “Behind the Music” stāstīja Džons Teilors. “Es viņam teicu — nākamreiz mēs abi kopā radīsim kaut ko agresīvāku.” “Mūzika, ko mēs ar Džonu radījām grupā “The Power Station”, daļēji radās no neapmierinātības, ka “Duran Duran” nevarējām spēlēt tā, kā paši vēlējāmies,” savā autobiogrāfijā “Wild Boy: My Life in Duran Duran” rakstīja Endijs Teilors. “Tāpēc, kad radās iespēja darīt kaut ko atšķirīgu, mēs to satvērām abām rokām.”
1986. gadā Endijs Teilors oficiāli pameta “Duran Duran”, iesaistoties solokarjerā un producējot dažādu mūziķu, tostarp Roda Stjuarta un Belindas Kārlailas, ierakstus. 2001. gadā viņš atgriezās “Duran Duran”, piedaloties vairākos veiksmīgos koncertos un 2004. gada albuma “Astronaut” tapšanā, taču 2006. gadā to atkal pameta, jo saprata, ka vairs nevēlas pilnībā veltīt sevi kādai muzikālajai apvienībai. “Es vairs nespēju dzīvot pēc grupas noteikumiem. Vienkārši nespēju,” viņš atzina podkāstā “Rockonteurs”. “Kad grupā atgriezos otro reizi, sapratu, ka grupas noteikumi nevar kļūt svarīgāki par dzīves noteikumiem. Ģimene, bērni. Ir robeža tam, cik daudz tu spēj upurēt.”
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Endijs Teilors saglabāja ciešas draudzības saites ar grupas līderi Saimonu Lebonu, kurš 2022. gadā devās uz Teilora mājām Spānijai piederošajā Ibisas salā, lai personīgi pasniegtu draugam Rokenrola slavas zāles apbalvojumu, kuru viņš vēža dēļ nevarēja saņemt klātienē.
Būdams smagi slims, Endijs Teilors 2023. gadā atkal apvienojās ar kolēģiem, ierakstot grupas pēdējo albumu “Danse Macabre”. Tas izrādījās arī pēdējais albums bundzinieka Rodžera Teilora muzikālajā karjerā, par kuras beigām viņš paziņoja šā gada 12. novembrī, par iemeslu minot tinīta pastiprināšanos.