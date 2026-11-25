Aizsaulē devusies Veruška - 60. un 70. gadu modes ikona, aristokrāte un māksliniece, kuras tēvs mēģināja nogalināt Hitleru
Aizsaulē devusies vācu aristokrāte, modele, aktrise un māksliniece Vera Anna Gotlība fon Lēndorfa. Ar vienkāršo vārdu Veruška viņai bija lemts kļūt par Vācijas pirmo supermodeli, viņu savulaik dēvēja par skaistāko sievieti pasaulē, kura pagājušā gadsimta 60. un 70. gados kļuva par pasaules mēroga modes ikonu.
Ģimene apstiprinājusi 87 gadus vecās Veruškas nāvi, kas notikusi 24. novembrī. Viņa aizgājusi savās mājās ģimenes un draugu lokā.
Viņa piedzima 1939. gadā Austrumprūsijā aristokrātu ģimenē kā grāfiene Vera Anna Gotlībe fon Lēndorfa un savus pirmos dzīves gadus pavadīja Šteinortas muižā. Taču jau viņas agrīno bērnību apēnoja Otrā pasaules kara šausmas, meitenītes tēvs, grāfs Heinrihs fon Lēndorfs-Šteinorts bija pretošanās kustības dalībnieks, kas piedalījās 1944. gada 20. jūlija mēģinājumā nogalināt nacistiskās Vācijas fīreru Ādolfu Hitleru. Atentāts cieta neveiksmi, viņu 4. septembrī pakāra, Vera ar citiem bērniem tika nosūtīta uz SS pārvaldītu bērnunamu, bet viņas māte bija spiesta strādāt darba nometnē.
Veruška studēja mākslu Hamburgā, pēc tam pārcēlās uz Florenci, kur viņu 1959. gadā pamanīja fotogrāfs Ugo Mulass. Veruškas garais augums, kura dēļ viņa, kā pati reiz atzinusi, jutusies kā “neglīts briesmonis”, un izteiksmīgās zilās acis piesaistīja vairāku fotogrāfu un modes namu uzmanību. Karjeras izrāviens notika 60. gados, kad viņa sāka strādāt Parīzē un Ņujorkā, rotāja žurnāla "Vogue" starptautisko izdevumu vākus un kļuva par vienu no vislabāk apmaksātajām modelēm pasaulē.
Viņa izveidoja radošu sadarbību ar spāņu sirreālisma mākslinieku Salvadoru Dalī, kopīgi apvienojot augsto modi, performanču mākslu un sirreālismu. Vairākas no viņas ikoniskākajām fotogrāfijām tapa sadarbībā ar itāļu fotogrāfu Franko Rubartelli. Viņa kļuva pazīstama arī ar sadarbību ar tādiem modes zīmoliem kā “Yves Saint Laurent” un “Paco Rabanne”, bet kinomīļi viņu pamanīja pasaulslavenā režisora Mikelandželo Antonioni 1966. gada filmā “Blow-Up”.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
1971. gadā viņa izraisīja plašu sabiedrības rezonansi, kļūstot par vienu no 28 sievietēm, kuras bija redzamas uz Vācijas žurnāla “Stern” vāka ar drosmīgu paziņojumu: “Mēs esam veikušas abortu!” Šajā žurnāla numurā 374 sievietes publiski atzina, ka ir pārtraukušas grūtniecību, lai gan tolaik aborti bija aizliegti ar likumu, vēsta “Daily Mail”.
Par sirmā vecumā Veruška nepameta modes skates. 2000. gadā viņa kā īpaši uzaicināta modele piedalījās Melburnas modes festivālā, savukārt 2010. gadā demonstrēja tērpus Londonas modes nedēļā.
Runāja, ka modeles labvēlību centušās iekarot arī tādas kino pasaules leģendas kā Als Pačīno, Džeks Nikolsons un Vorens Bītijs. Taču viņa ne tikai baudīja pasaulslaveno aktieru uzmanību, bet arī aktīvi iesaistījās zvaigžņu kolektīvā Daniela Kreiga atveidotā aģenta 007 Džeimsa Bonda 2006. gada filmā “Casino Royale”, kur atveidoja grāfienes fon Valenšteinas lomu.