Sandis Valters atgriezies Latvijā? Kopā ar tēvu Valdi nosvin 18. novembri
Šoruden publiskajā telpā izskanēja runas, ka bijušo Latvijas izlases basketbolistu Sandi Valteru Amerikā, iespējams, piemeklējušas problēmas ar likumu. Tomēr nesen valsts svētkos 18. novembrī viņa tēvs Valdis Valters publicējis sirsnīgu attēlu, kurā redzams, kā kopā ar dēlu ģimenes lokā ietur svētku maltīti.
Latviešu basketbola leģenda Valdis Valters sociālajos tīklos dalījies ar ģimenes fotogrāfiju no restorāna apmeklējuma 18. novembrī. Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", attēlā redzami Valdis Valters ar savu vecāko dēlu Sandi Valteru, kas dzimis iepriekšējā laulībā ar Zentu Valteri, kā arī ar jaunāko meitu Annu Valteri, kas dzimusi laulībā ar Agnesi Valteri. Pēc interjera spriežot, tikšanās notikusi Krišjāņa Valdemāra ielā esošajā un prestižajā Michelin ceļvedī iekļautajā "SMØR Bistro".
Sandis Valters savas basketbolista karjeras laikā raisīja plašu sabiedrības interesi – ne vien sportisko sasniegumu, bet arī personiskās dzīves peripetiju dēļ. Viņa pirmajā laulībā ar Katrīnu Valteri dzimusi meita Luīze. Vēl Sandim ir dēls Gabriels un meita Lea, kurus viņam dāvājusi modele Elīza Kaurāte. Taču arī šīs attiecības izira.
2018. gada vasarā žurnāls "Kas Jauns" vēstīja, ka bijušais basketbolists Sandis Valters jau pāris gadu maizi pelnot, strādājot Floridā. Viņš tolaik sociālajos tīklos atrādīja ASV dzīves ainiņas un arī atpūtu kopā ar saviem bērniem. Beidzamajos gados Latvijas medijos ziņas par Sandi Valteru ir skopas. Pēdējā laikā izskanējušās versijas, ka Sandim Amerikā varētu būt radušās problēmas ar likumu, kā rezultātā viņam pat, iespējams, esot jāpamet valsts, ne pats Sandis Valters, ne viņa ģimene publiski nav komentējuši.