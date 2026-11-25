Piecās dienās 200 000 jaunu sekotāju! Kas ir aktrise, kura sajūsminājusi “GTA 6” spēlētājus?
Vēl pirms nedēļas aktrises Leksijas Šoaibi vārds plašākai sabiedrībai bija maz zināms, taču līdz ar ilgi gaidītās videospēles “Grand Theft Auto VI” (“GTA 6”) iznākšanu viņa vienā mirklī kļuvusi par interneta sensāciju. Piecu dienu laikā aktrise ieguvusi teju 200 000 jaunu sekotāju sociālajā tīklā “Instagram”, tomēr pēkšņā popularitāte nesusi līdzi arī nepatīkamus pārsteigumus.
Šoaibi videospēlē atveido Mendiju – tēlu, kas jau neilgi pēc spēles iznākšanas piesaistīja spēlētāju uzmanību. Īpaši plašu rezonansi sociālajos tīklos izraisīja viena no spēles sākuma epizodēm, kurā Mendija flirtē ar galveno varoni Džeisonu, kamēr viņa mīļotā Lūsija vēl atrodas cietumā. Pēc Mendijas parādīšanās spēlētāji steidza noskaidrot, kas ir aktrise, kura iedzīvinājusi noslēpumaino tēlu. Viņas identitāte kļuva zināma pēc tam, kad videospēles izstrādātājs “Rockstar Games” publiskoja spēles titrus, savukārt vēlāk savu dalību projektā sociālajos tīklos apstiprināja arī pati aktrise.
22. novembrī Šoaibi viesojās pie populārā interneta satura veidotāja Hasana Paikera, kura tiešraidē pirmo reizi pati izmēģināja videospēli “GTA 6”. Tajā aktrise atklāja, ka, lai gan iepriekš ierunājusi tēlus vairākos animācijas seriālos, tostarp “Disney” seriālā “Hamster & Gretel”, ar videospēļu pasauli līdz šim bijusi visai maz saistīta.
Turklāt projektā, kas viņai atnesis starptautisku atpazīstamību, aktrise filmēšanas laukumā pavadījusi vien desmit dienas. Līdzās Mendijai viņa atveidojusi arī vairākus mazāk nozīmīgus tēlus. “Es atveidoju arī dažus citus nelielus tēlus, piemēram, bankas darbinieci un sievieti ar ieroci. Tas bija lieliski!” atzina Šoaibi.
Spēlētāju interesi par aktrises atveidoto varoni vēl vairāk pastiprinājušas internetā izplatītās teorijas, ka Mendija varētu būt saistīta ar vienu no spēles baisākajiem noslēpumiem – tā dēvēto “Vice City” miesnieku. Vērīgākie spēlētāji Mendijas mājoklī un tā apkārtnē atklājuši vairākas satraucošas detaļas, tostarp izraktu kapu pagalmā un cilvēka pirkstu izlietnē.
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Pati aktrise gan atturējās apstiprināt fanu teoriju, norādot, ka arī viņai nav viennozīmīgas atbildes uz jautājumu, vai Mendija patiešām ir sērijveida slepkava. Vienlaikus viņa atzina, ka spēles veidotāji viņu bija iepazīstinājuši ar pavedieniem, kurus tagad internetā apspriež spēlētāji.
Lai gan aktrise neslēpj sajūsmu par negaidīto popularitāti, viņai jau nācies saskarties arī ar tās nepatīkamajām sekām. Internetā parādījušies viltus profili, kuru veidotāji uzdodas par Šoaibi un cenšas izmantot viņas atpazīstamību savā labā. Viens no šādiem profiliem sociālajā tīklā “X” šķietami izmantots aizdomīgām ar kriptovalūtām saistītām aktivitātēm. Aktrise savas izjūtas par notiekošo raksturoja kā rūgteni saldas – no vienas puses, jauniegūtā atpazīstamība viņu sajūsmina, no otras – nākas saskarties ar cilvēkiem, kuri ļaunprātīgi izmanto viņas vārdu.
Tikmēr interese par Šoaibi turpina pieaugt. Ja tiešraides laikā aktrise atklāja, ka ieguvusi aptuveni 150 000 jaunu sekotāju, tad šobrīd viņas “Instagram” sekotāju skaits jau tuvojās 210 000.