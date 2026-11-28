Kroni iemainīja pret mīlestību: kā klājas pirmajai skaistumkonkursa “Mis Visums” uzvarētājai, kurai šogad apritēja jau 92 gadi
Starptautiskais skaistumkonkurss “Mis Visums” (“Miss Universe”) šogad norisinājās jau 75. reizi, un 24. novembrī Puertoriko par tā uzvarētāju tika kronēta 27 gadus vecā mājiniece Dženifera Bareto. Taču kā izvērtusies pašas pirmās šī prestižā titula ieguvējas dzīve?
Somiete Armi Kūsela skaistumkaralienes kroni ieguva vien 17 gadu vecumā, bet jau nepilnu gadu vēlāk pārsteidza pasauli ar lēmumu atteikties no titula mīlestības dēļ. Šā gada augustā savulaik par pasaules skaistāko sievieti kronētajai Kūselai apritēja 92 gadi.
Interesanti, ka sākotnēji Kūsela nemaz nebija iecerējusi veidot karjeru skaistumkonkursos. Piedalīties Somijas skaistumkonkursā viņu iedrošināja māte un izglītības iestādes vadītāja, cerot, ka tas pavērs jaunas darba iespējas. Turklāt jaunajai skaistulei pat nebija savas vakarkleitas – to viņa aizņēmās no māsas. Tomēr viņas uzvara bija vienprātīgs gan žūrijas, gan skatītāju lēmums.
Pēc triumfa dzimtenē Kūsela devās uz ASV, kur guva vēl lielākus panākumus. Viņas uzvara izraisīja milzīgu sajūsmu Somijā, savukārt Holivudā jaunajai skaistumkaralienei tika piedāvāts līgums par dalību kinofilmās. No šīs iespējas viņa gan atteicās, vēlāk piekrītot atveidot pati sevi 1953. gada somu filmā “Pasaulē skaistākā meitene”.
Nepilnu gadu pēc kronēšanas Kūselas dzīvē notika vēl kāds liktenīgs pavērsiens. Ceļojuma laikā viņa iepazinās ar filipīniešu uzņēmēju Virhiljo Hilario, kurā iemīlējās. Jau 1953. gada 4. maijā pāris apprecējās. Mīlestības dēļ Kūsela atteicās no saviem skaistumkaralienes pienākumiem vēl pirms pilnvaru termiņa beigām un pat neieradās uz savas pēcteces kronēšanu, jo tobrīd baudīja medusmēnesi.
Pāris apmetās uz dzīvi Filipīnās, kur pasaulē nāca viņu pieci bērni. Tomēr 1975. gadā Kūsela kļuva par atraitni. Trīs gadus vēlāk viņa vēlreiz apprecējās, šoreiz ar amerikāņu diplomātu Albertu Viljamsu. Kūsela vēlāk apmetās uz dzīvi Kalifornijā un daļu sava laika veltīja labdarībai.
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Lai gan kopš viņas kronēšanas pagājuši jau 74 gadi, Somijā skaistumkaralienes sasniegumi joprojām nav aizmirsti. Par godu viņas 90. dzimšanas dienai 2024. gadā dzimtajā Muhosā pat tika sarīkota īpaša izstāde, kas veltīta viņas dzīvei un starptautiskajiem panākumiem.
Zīmīgi, ka laikā, kad Kūsela ieguva savu kroni, precētām sievietēm dalība konkursā bija liegta. Savukārt šā gada uzvarētāja Dženifera Bareto pati ir gan precēta sieviete, gan māte, kļūstot par pirmo māmiņu konkursa vēsturē, kura ieguvusi prestižo titulu.