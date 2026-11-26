"Bada spēļu" aizkulises: Makena Greisa publisko no filmas izgrieztos kadrus
Aktrise Makena Greisa ļāvusi faniem ielūkoties filmas "Bada spēles: Izlozes rītausma" (“Hunger Games: Sunrise On The Reaping”) ainās, kas netika iekļautas filmas galīgajā versijā.
Aktrise sociālajos tīklos dalījusies ar filmēšanas aizkulišu materiāliem un kadriem, kas nav nonākuši uz lielajiem ekrāniem. Redzētais mudinājis fanus pieprasīt filmas režisora versijas izdošanu. 20 gadus vecā aktrise nesen publiskojusi fotogrāfijas, kurās redzams sākotnējais grims, atainojot ievainojumus, kuru dēļ viņas atveidotā varone iet bojā bada spēļu laikā.
Vairāki fani jau iepriekš bija izteikuši neapmierinātību ar grima mākslinieku darbu, jo filmā redzamie ievainojumi nešķita pietiekami nopietni, lai izraisītu varones nāvi.
Tomēr pēc tam, kad filmas "Regretting You" zvaigzne parādīja sākotnējo grimu, fanu kritika tika vērsta pret filmas veidotājiem, kuri bija nolēmuši mazināt ainas asiņainību. "Tur bija tik maz asiņu, ka es vispār nesapratu, kas ar viņu notika, jo neesmu lasījis grāmatas," sociālajos tīklos rakstīja kāds fans.
Kāds cits norādīja: "Šķiet, ka varoņu vizuālā tēla padarīšana maigāka iet roku rokā ar stāsta primitīvu vienkāršošanu, ko veicina milzīgā medijpratības (un lasītprasmes kopumā) krīze. Cilvēki ir dumji, un tā vietā, lai dotu viņiem iespēju kaut ko iemācīties, filmu veidotāji arvien biežāk nolaižas līdz viņu zemajam līmenim."
Trešais piebilda: "Esmu pārliecināts, ka viņa to publicēja, jo pati bija tikpat neapmierināta." Savukārt ceturtais pieprasīja: "Nekavējoties izdodiet režisora versiju!" Kāds ironizēja: "Viņai uzšļakstīja nedaudz kečupa un uzskatīja darbu par paveiktu." Bet vēl kāds atzina: "Ak, Dievs, esmu redzējis pat labāku Halovīna grimu!"
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"Tas nemaz nav TIK šausmīgi filmai ar PG-13 vecuma ierobežojumu. Žēl, ka viņi to neatstāja," piebilda vēl kāds fans.