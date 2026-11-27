Senās tradīcijas vēl nekad nav izskatījušās tik stilīgi! Pasauli pārņem jauns sociālo tīklu trends, kuram pievienojusies arī Latvija
Grezni tautastērpi, iespaidīga horeogrāfija, vēsturiskas celtnes un amerikāņu repera Future mūzika – tie šīs šķietami nesavienojamās lietas kļuvušas par pamatu vienai no šā gada spilgtākajām sociālo tīklu tendencēm.
Kamēr sociālajos tīklos popularitāti nereti iemanto visdažādākie deju izaicinājumi, šoreiz uzmanības centrā nonākušas tradīcijas, kas nodotas no paaudzes paaudzē. Internetā aizvien lielāku atsaucību gūst kustība “Born From Culture”, kuras ietvaros dažādu valstu pārstāvji mūsdienīgā un kinematogrāfiskā veidā izceļ savu kultūras mantojumu.
Tautas dejas, tautastērpi, tradicionālie mūzikas instrumenti, ēdieni un vēsturiskas vietas savienojumā ar mūsdienu populāro mūziku piesaista miljoniem skatītāju visā pasaulē. Jaunajai tendencei pievienojušies arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tautas dejotāji.
Kā aizsākās jaunā tendence?
Tendences pirmsākumi meklējami austrāliešu horeogrāfa un režisora Džeimsa Fenvika dokumentālo īsfilmu projektā “Born From Culture” jeb “Dzimis no kultūras”, kura mērķis ir ar dejas palīdzību iepazīstināt pasauli ar dažādu tautu kultūru un identitāti.
Kā atklājis režisors, ideja viņam radusies, vērojot draugu kāzas, kurās savijās Nigērijas un Samoa deju tradīcijas. Lai gan abas kultūras ģeogrāfiski šķir milzīgs attālums, Fenviks saskatījis tajās vienojošu elementu – deju.
Viens no viņa pirmajiem eksperimentiem bija video, kurā Samoa tradicionālās dejas tika apvienotas ar repera Kanjes Vesta dziesmu “Follow God”. Tomēr īstu starptautisku popularitāti projekts ieguva šā gada jūnijā, kad Fenviks publicēja Gruzijā uzņemtu video, kurā tautas dejotāji uzstājās amerikāņu repera Future 2017. gada hita “Mask Off” pavadījumā. Jau pirmajās 14 stundās video bija sasniedzis piecus miljonus skatījumu, pārsteidzot pat pašu idejas autoru.
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Drīz vien arī citu valstu dejotāji un satura veidotāji sāka publicēt savas versijas, katrs tajās iekļaujot savai kultūrai raksturīgus elementus. Turklāt, lai gan daudzos video izmantota viena un tā pati dziesma, katrs no tiem stāsta atšķirīgu stāstu.
Pats Fenviks gan uzsver, ka viņa projekts ir kas vairāk par populāru interneta tendenci – tā pamatā ir dokumentāli stāsti, kas dažādām kopienām sniedz iespēju pašām iepazīstināt pasauli ar savu kultūru.
Arī latvieši “ielekuši” trendā
Starptautiskajai tendencei pievienojušies arī latvieši. Īpašu sveicienu Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienā sarūpēja Siguldas deju ansamblis “Vizbulīte”, kas 18. novembrī sociālajos tīklos publicēja savu versiju, mūsdienīgā veidā izceļot latviešu tautas deju un kultūras mantojumu.
Latviešu tautastērpi, enerģiski deju soļi un Siguldas un Turaidas vēsturiskās ainavas savienojumā ar mūsdienīgu mūziku izpelnījušās ievērojamu skatītāju uzmanību – jau publicēšanas dienas vakarā video platformā “Instagram” bija sasniedzis vairāk nekā 410 000 skatījumu, “TikTok” – 45 000, bet “Facebook” – 13 000 skatījumu. Savukārt piecu dienu laikā, kā liecina interneta tendenču vietnes “Know Your Meme” apkopotie dati, “TikTok” video bija skatīts jau 1,9 miljonus reižu.
Lietuva – tautas dejas Viļņas ielās
Kaimiņvalstī Lietuvā izaicinājumu pieņēma Viļņas Universitātes tautas mūzikas ansambļa “Jaunimėlis” dejotāji. Video ar nosaukumu “Shaped by Tradition” apvienotas Lietuvas tautas dejas, tradicionālie tērpi un Viļņas pilsētvide, fonā skanot Future dziesmai “Mask Off”.
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Kā vēsta Viļņas Universitāte, tikai četrās stundās pēc publicēšanas video bija sasniedzis 100 000 skatījumu, turklāt ar to bija dalījušies vairāk nekā 700 sociālo tīklu lietotāju. Zīmīgi, ka šogad ansamblis atzīmē arī savu 55. jubileju. Kopš tā dibināšanas 1971. gadā vairākas studentu paaudzes tajā apguvušas un kopušas lietuviešu tautas mūzikas un deju tradīcijas.
Igaunija – neiztiek arī bez pirts slotiņām
Savu versiju oktobrī publicēja arī Tallinas Universitātes tautas deju ansamblis “Soveldaja”, kuru rīkoties pamudinājis tieši lietuviešu veikums. Igauņi nolēma neaprobežoties tikai ar tradicionālajām dejām un tautastērpiem. Video iekļauti arī pirts kultūras elementi, dejotājiem demonstrējot horeogrāfiju ar pirts slotiņām, savukārt muzikālo pavadījumu papildina akordeona skaņas.
Iespaidīgais video dažādās Tallinas vietās uzņemts vien astoņu stundu laikā un tapis bez īpaši atvēlēta budžeta. Nepilnas diennakts laikā tas sociālajos tīklos bija skatīts vairāk nekā miljonu reižu.
Gruzija – video, kas aizsāka pasaules mēroga tendenci
Taču tieši Gruzijas deju ansambļa “Apkhazeti” uzstāšanās Fenvika veidotajā video kļuva par iedvesmas avotu neskaitāmiem citiem satura veidotājiem. Gruzīnu tradicionālo deju dinamika, precīzās kustības un izteiksmīgā horeogrāfija negaidīti organiski saplūda ar amerikāņu hiphopa ritmiem. Video tapis vairāku dienu laikā Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi, par filmēšanas vietu izvēloties iespaidīgo monumentālo kompleksu “Gruzijas hronika”, kura milzīgās kolonnas rotā valsts vēsturei un kristietībai veltīti ciļņi. Savukārt par horeogrāfiju rūpējās ansambļa mākslinieciskais vadītājs Bačana Čanturija.
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Jāpiebilst, ka “Apkhazeti” nav nejauši izraudzīts deju kolektīvs – tā pirmsākumi meklējami jau 1931. gadā. Ansamblis regulāri dodas starptautiskās koncertturnejās, iepazīstinot skatītājus ar dažādu Gruzijas reģionu deju un mūzikas tradīcijām.
Kā vietējam izdevumam atklājis Fenviks, video tapis par viņa paša līdzekļiem, un tik milzīgu sabiedrības atsaucību režisors nebija gaidījis – vien 14 stundu laikā tas sasniedza piecus miljonus skatījumu.
No Armēnijas līdz Bolīvijai – katrai tautai savs stāsts
Jaunā sociālo tīklu tendence guvusi atsaucību arī ārpus Baltijas, turklāt katras valsts pārstāvji tai piešķīruši savu īpašo rokrakstu. Kamēr vieni līdzās tautas dejām izceļ tradicionālos ēdienus, mūzikas instrumentus un vēstures liecības, citi eksperimentē ar muzikālo pavadījumu, savas tautas kultūras mantojumu atklājot pavisam negaidītā veidā.
Īpaši plašu kultūras mantojuma ieskatu savā video piedāvājuši armēņi. Režisora Avo Harutjunjana un radošās komandas “Black Flight” veidotajā materiālā līdzās tautas dejām un tradicionālajiem tērpiem redzami seni klosteri, krāšņas rotas un Armēnijas dabas ainavas. Video veidotāji tajā iekļāvuši arī divus īpaši nozīmīgus armēņu kultūras simbolus – tradicionālo pūšaminstrumentu duduku un lavašu. Šis video nedēļas laikā pēc publicēšanas video bija pārsniedzis miljona skatījumu robežu.
Turklāt, kā novērojams, ne visos projekta video dzirdams Future hits. Jaunzēlandes pamatiedzīvotāju maoru kultūrai veltītajā īsfilmā Fenviks izvēlējies amerikāņu repera Kendrika Lamāra dziesmu “N95”. Jūlijā publicētajā video īpaša uzmanība pievērsta maoru tradicionālajām dziesmām, dejām un pasaulē plaši pazīstamajai hakai.
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Vēl kādu negaidītu muzikālo salikumu Fenviks piedāvājis Bolīvijai veltītajā projektā. Šoreiz tradicionālo deju “Caporales” un “Diablada” izpildītāji dejo leģendārās britu rokgrupas “Queen” dziesmas “Bohemian Rhapsody” pavadījumā. Krāšņie tērpi, izteiksmīgās maskas un enerģiskā horeogrāfija dažādās Lapasas vietās demonstrē, cik atšķirīgus muzikālos žanrus iespējams savienot ar tradicionālo deju.
Savas versijas publicējušas arī tādu valstu pārstāvji kā Kazahstānas, Uzbekistānas, Mongolijas un Kirgizstānas. Tendence, kas aizsākās kā viena režisora radošs eksperiments, kļuvusi par starptautisku kultūru iepazīšanas platformu, pierādot, ka arī gadsimtiem senas tradīcijas spēj iekarot mūsdienu sociālos tīklus.