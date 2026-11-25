Maksima Galkina foto no atvaļinājuma izraisa ažiotāžu: izskan runas par pārmaiņām privātajā dzīvē
Krievijā atkal uzvirmojušas baumas par humorista Maksima Galkina privāto dzīvi.
Krievijas propagandas mediji jau ne pirmo reizi apgalvo, ka no Krievijas aizbraukušajam televīzijas raidījumu vadītājam, iespējams, izveidojušās romantiskas attiecības ārpus laulības. Vismaz par to ne mazākajā mērā nešaubās producents Leonīds Dzjuņiks.
"Cik man zināms, Galkinam tagad ir jauna mīlestība. Viņš sācis trenēties, lai izskatītos jaunāks, lai ļautos jaunām jūtām un sajūtām," paziņoja Dzjuņiks.
Producents pieminēja arī Allu Pugačovu, pieļaujot, ka notiekošais dziedātājai varētu būt ļoti sāpīgs, jo vīra dēļ viņa pameta Krieviju un burtiski atteicās no visa.
"Es varu iedomāties, kas notiek Pugačovas dvēselē. Es varu iedomāties, cik daudz rūgtu asaru viņa šobrīd norij," viņš sacīja NTV raidījumā "Skandāli. Intrigas. Izmeklēšanas".
Baumas par pārmaiņām mākslinieka privātajā dzīvē nav radušās tukšā vietā. Jau gada sākumā sociālo tīklu sekotāji pamanīja, ka viņa vizuālais tēls ir kardināli mainījies. Galkins sāka demonstrēt savu sportisko augumu, ataudzēja bārdu un mainīja ierasto ģērbšanās stilu. Agrāk gludi skūtā šovmeņa vietā publika ieraudzīja trenētu vīrieti ar daudz vīrišķīgāku izskatu.
Īpaši plašas diskusijas izraisīja fotogrāfijas no Ņujorkas un Kurševelas. Tajās Maksims pozēja piegulošā apģērbā, kas izcēla viņa lielisko fizisko formu. Fanes mākslinieku burtiski apbēra ar komplimentiem. Dažas viņu salīdzināja ar Holivudas aktieriem, bet citas atzina, ka pašas sev par pārsteigumu sākušas uzskatīt Galkinu par īstu skaistuli. Komentāros pat izskanēja joki, ka tagad viņš vairs nav vienkārši Max, bet gan Pro Max.
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Tomēr pats mākslinieks nesteidzas atklāt, ar ko saistītas šīs pārmaiņas. Turklāt interese par viņa ārējo izskatu nemazinās. Arī vasarā un rudenī viņš turpināja publicēt fotogrāfijas, demonstrējot savu sportisko augumu. Dažos kadros Galkins pozēja ar kailu torsu, kārtējo reizi izraisot vētrainu sieviešu auditorijas reakciju. Komentāros viņu salīdzināja gan ar Holivudas skaistuļiem, gan pat ar Džeimsu Bondu.
Kamēr Maksims ceļo pa Eiropu un pasauli, Alla Pugačova viņu gaida mājās. Dziedātāja atgūstas pēc traumas - kājas un augšstilba kaula lūzuma.
"Četrus mēnešus biju nekustīga, jo biju nokritusi. Es salauzu kāju un traumēju gūžas locītavu. Godīgi sakot, jau domāju, ka vairs vispār nepiecēlšos. Man bija panikas lēkmes, jutos briesmīgi. Mani brīdināja, ka gultā var nākties pavadīt pat pusgadu... To visu pārdzīvoju ļoti smagi. Taču saņēmos un atsāku staigāt," Laimas Vaikules festivāla noslēgumā Jūrmalā stāstīja dziedātāja.