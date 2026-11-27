Kulta filmai “101 dalmācietis” - 30! Desmit pārsteidzoši fakti, kurus, iespējams, nezināji
Pirms 30 gadiem, 1996. gada 27. novembrī, uz kinoteātru ekrāniem nonāca viena no iemīļotākajām deviņdesmito gadu ģimenes filmām – “101 dalmācietis”. Simtiem burvīgu kucēnu, ekstravagantā ļaundare Kruella de Vila un piedzīvojumiem bagātais stāsts iekaroja skatītāju sirdis visā pasaulē.
Filma vēsta par Londonā dzīvojošajiem dalmāciešiem Pongo un Perdītu, kuru saimnieki Rodžers un Anita iemīlas un izveido ģimeni. Kad pasaulē nāk 15 burvīgi kucēni, par tiem ieinteresējas Anitas priekšniece, ekscentriskā modes dizainere Kruella de Vila (Glena Klouza), kura sapņo par kažoku no dalmāciešu kažokādām. Saņēmusi atteikumu kucēnus iegādāties, viņa nolīgst divus ļaundarus, lai tos nolaupītu. Pongo un Perdīta dodas glābt savus mazuļus, atklājot, ka Kruellas gūstā nonākuši vēl desmitiem citu kucēnu. Ar citu dzīvnieku palīdzību sākas aizraujoša glābšanas operācija.
Tomēr aiz filmas šķietami bezrūpīgā sižeta slēpjas ne mazāk aizraujoši filmēšanas aizkulises stāsti – sākot ar īpašiem suņu apartamentiem un beidzot ar aktrises Glenas Klouzas prasībām, kas filmas producentiem sagādāja nepatīkamu pārsteigumu.
Par godu filmas apaļajai jubilejai apkopojam desmit interesantus faktus, kurus, iespējams, nemaz nezinājāt.