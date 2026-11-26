Stīvijs Vonders šā gada novembrī.
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Šodien 05:44
Savādi atgadījumi un mulsinoši video liek pat slavenībām šaubīties par Stīvija Vondera aklumu. Mūziķis beidzot pats atbild skeptiķiem
Leģendārais mūziķis Stīvijs Vonders (76) aizvadītajā nedēļas nogalē koncertā Čikāgā pievērsās sazvērestības teorijām par savu redzi. Uzstāšanās bija daļa no turnejas, kas veltīta albuma "Songs in the Key of Life" 50 gadu jubilejai. Dziedātājs kādā brīdī uzsāka sarunu ar publiku, asprātīgi atbildot tiem, kuri apšauba viņa aklumu.
"Ja jūs tiešām domājat, ka es protu vadīt automašīnu vai spēju redzēt, kāpiet ar mani mašīnā, un tad redzēsim, kā tas mums beigsies," mūziķa sacīto iemūžinājis kāds koncerta apmeklētājs, kurš ar video dalījies vietnē "Facebook".
Interesanti, ka teorijas par Vondera redzi izplatās ne tikai “dīvānu ekspertu” aprindās tīmeklī. Tās uzkurinājuši arī vairāku pasaulslavenu personību stāsti par “Grammy” balvu laureātu.