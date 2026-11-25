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"Riktīgi labi!" - Olga Rajecka vērtē Elīnas Fūrmanes pārtapšanu viņas tēlā šovā "Izklausies redzēts"
Muzikālajā pārvērtību šovā “Izklausies redzēts” Elīna Fūrmane iejutās Olgas Rajeckas tēlā, izpildot grupas “Eolika” dziesmu “Lielā zive”. Kā Ellas uzstāšanos vērtē pati dziesmas oriģinālā izpildītāja?
Olga Rajecka neslēpj, ka Elīnas sniegumā pamanījusi vairākas līdzības ar savu uzstāšanās manieri. Īpašu uzmanību viņa pievērsa dziedātājas balsij, atzīstot: “Galvenais, ka balss ir baigi līdzīga, riktīgi labi!”
Arī vizuālais tēls izraisīja Olgā emocijas. Aplūkojot frizūru, dziedātāja ar humoru piebilda: “Man nebija tik briesmīgi mati!"
Olga Rajecka prezentē jaunumus "Ezīša kofīšopā"; 04.12.2025.
4.decembrī Krišjāņa Barona ielas "Ezīša kofīšopā" norisinājās dziedātājas Olgas Rajeckas jaunumu prezentācijas pasākums.