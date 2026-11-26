Kāpēc mēs atkal un atkal skatāmies vienus un tos pašus seriālus? Psiholoģe atklāj, ko tas patiesībā par mums liecina
Lai gan straumēšanas platformās ik nedēļu parādās aizvien jauni seriāli, daudzus no mums rudens un ziemas vakaros atkal pārņem vēlme skatīties “Draugus”, “Gilmoru meitenes”, “Intriganti” vai “Vampīra dienasgrāmatas”. Turklāt pat tad, ja no galvas zinām teju katru dialogu un sižeta pavērsienu. Izrādās, aiz šī ieraduma slēpjas kas daudz vairāk par vienkāršu nostalģiju.
Iestājoties gada tumšākajam laikam, daudzi labprātāk pavada vakarus mājās, ieritinoties segā un atgriežoties kādā sen iepazītā seriālu pasaulē. Īpaši raksturīgs šis ieradums ir mileniāļu paaudzei, kuras pusaudžu un jaunības gadi aizritēja, sekojot līdzi tādu seriālu kā “Bīstamās mājsaimnieces”, “Sekss un lielpilsēta”, “Intrigante” un “O.C: Kaislības Kalifornijā” varoņu gaitām.
Tomēr kā skaidro psiholoģe Konija Makreinoldsa, vēlme atkārtoti skatīties jaunības gadu iemīļotos seriālus nebūt nenozīmē, ka vēlamies atgriezties pagātnē.
Padomājot par seriāliem, kurus skatījāmies pusaudžu gados, nereti atmiņā ataust ne tikai to sižets, bet arī tā laika draudzības, pirmās mīlestības, iecienītākās dziesmas un pat istaba, kurā pavadījām vakarus pie televizora.
Pusaudžu gadi ir īpaši nozīmīgs posms cilvēka identitātes veidošanā, tāpēc arī tā laika populārā kultūra kļūst cieši saistīta ar mūsu personīgajām atmiņām. “Tas ir kas vairāk par vienkāršu nostalģiju. Atgriežoties pie seriāla, kuru skatījāmies pusaudžu gados, mēs ne vienmēr vēlamies atkal būt šajā vecumā, bet gan atrast kaut ko pazīstamu un drošu no savas pagātnes,” skaidro psiholoģe.
Atkārtoti skatoties šos seriālus pieaugušā vecumā, mums rodas iespēja atkal sastapties ar savu kādreizējo es, taču jau no pavisam cita skatpunkta.
Kādreiz iemīļotie varoņi pēkšņi sāk kaitināt
Vai, atkārtoti skatoties “Seksu un lielpilsētu”, esi pieķēris sevi pie domas, ka Kerijas Bredšovas izvēles attiecībās vairs nešķiet tik romantiskas kā agrāk? Vai, skatoties “Gilmoru meitenes”, pēkšņi daudz labāk saproti vecākus, nevis viņu bērnus? Izrādās, ka arī tam ir psiholoģisks izskaidrojums.
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“Varonis, kuru savulaik dievinājām, pēkšņi var sākt mūs kaitināt. Mēs varam pavisam citādi izprast vecākus, attiecības un dažādus sižeta pavērsienus vai pat brīnīties, kādēļ toreiz izvēlējāmies tieši tādu matu griezumu,” norāda psiholoģe.
Seriāls gadu gaitā nav mainījies, taču esam mainījušies mēs paši. Dzīves pieredze ļauj pamanīt neveselīgu attiecību pazīmes, kuras jaunībā ignorējām, labāk izprast varoņu motivāciju un just līdzi tiem, kuri savulaik šķita nesimpātiski. Tādējādi kādreiz iemīļoto seriālu skatīšanās var kļūt arī par sava veida pašrefleksiju, kas palīdz novērtēt, cik ļoti gadu gaitā esam auguši un mainījušies.
Pēc šķiršanās vai darba zaudēšanas vēlme skatīties vecos seriālus var pastiprināties
Psiholoģe norāda, ka vēlme atgriezties pie pazīstamiem stāstiem var kļūt īpaši izteikta dzīves sarežģītākajos posmos, piemēram, pēc attiecību izjukšanas, darba zaudēšanas vai brīžos, kad izjūtam nenoteiktību par nākotni.
Pieaugušo ikdiena ir pilna pienākumu, rēķinu, darba e-pastu, sarežģītu attiecību un neskaitāmu lēmumu. Pat šķietami vienkāršais uzdevums izvēlēties, ko vakarā skatīties, var prasīt papildu piepūli. Savukārt jau redzēts seriāls šādu slogu nerada.
Mēs zinām, ka Ross un Reičela atkal strīdēsies par to, vai viņu attiecībās bija pārtraukums, Lorelaja Gilmora izdzers kārtējo kafijas tasi, bet Maikls Skots seriālā “Birojs” nostādīs savus kolēģus kārtējā neveiklajā situācijā. Un tieši šī paredzamība ir viena no lielākajām šādu seriālu priekšrocībām.
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“Kad dzīve šķiet pārāk aizņemta, trokšņaina un prasīga, seriāla skatīšanās, kurā jau pazīstam varoņus, stāstu un pat zinām, kas notiks tālāk, samazina garīgo piepūli, kas nepieciešama, lai izvēlētos un uztvertu kaut ko jaunu,” skaidro Makreinoldsa.
Turklāt jau iepriekš zinām, kādas emocijas seriāls mūsos izraisīs, un tas var sniegt papildu drošības sajūtu.
Kāpēc atgriešanās pie iemīļotiem varoņiem vilina tieši gada tumšākajos mēnešos?
Vasarā labprātāk tiekamies ar draugiem, apmeklējam pasākumus un pavadām laiku ārpus mājas, savukārt līdz ar aukstāka laika iestāšanos mainās arī mūsu ikdienas paradumi. Vakari kļūst tumšāki, vairāk laika pavadām mājās un biežāk meklējam lietas, kas sniedz komfortu un mājīguma sajūtu.
Psiholoģes ieskatā “Draugu” vai “Sekss un lielpilsēta” skatīšanās šādos vakaros var būt ne tik daudz vēlme atgriezties pagātnē, cik iespēja atrast kaut ko mierinoši pazīstamu un atjaunot saikni ar kādu savas dzīves posmu. Tāpēc nākamreiz, kad jauna seriāla vietā izvēlēsies jau desmitiem reižu redzētu “Draugu” sēriju, iespējams, nav pamata sev pārmest laika izšķiešanu.
Kā norāda psiholoģe, tā ir iespēja ne vien atcerēties pagātni, bet arī novērtēt, cik tālu kopš tiem laikiem esi ticis.