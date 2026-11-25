Kevins atgriezīsies, bet ko darīs Harijs un Mārvs? Atklājas leģendāro zagļu atveidotāju domas par “Viens pats mājās” turpinājumu
Kamēr pasaulē plašu sajūsmu izraisījusi ziņa, ka pēc 34 gadu pārtraukuma Makolijs Kalkins varētu atgriezties leģendārā Kevina Makalistera lomā Ziemassvētku klasikā “Viens pats mājās”, ne visi oriģinālo filmu aktieri par šādu ieceri ir vienlīdz sajūsmināti. Harija lomas atveidotājs Džo Peši jau iepriekš paudis šaubas, vai mūsdienās maz iespējams atkārtot abu leģendāro Ziemassvētku filmu panākumus.
Kā vēsta kino industrijas izdevums “Deadline”, Makolijs Kalkins aizvadītajā vasarā vērsies pie kinostudijas “Disney” vadības ar ideju par jaunu filmas “Viens pats mājās” turpinājumu. Šoreiz aktieris vēlas skatītājiem parādīt, kāds Kevins Makalisters būtu pieaugušā vecumā, kad pats kļuvis par tēvu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pie jaunās kinolentes scenārija kopā ar Kalkinu strādās aktieris un producents Sets Rogens un viņa ilggadējais sadarbības partneris Evans Goldbergs. Tomēr, neraugoties uz iespaidīgo radošo komandu, jau tagad izskan bažas, vai jaunajai filmai izdosies saglabāt oriģināla īpašo šarmu.
Viens no abu oriģinālo filmu panākumu stūrakmeņiem neapšaubāmi bija neveiklo zagļu duets – Harijs un Mārvs, kurus atveidoja Džo Peši un Daniels Stērns. Abu noziedznieku neveiksmīgie mēģinājumi pārspēt attapīgo Kevinu jau vairāk nekā trīs gadu desmitus ik Ziemassvētkus izklaidē skatītājus visā pasaulē.
Tomēr 83 gadus vecais Peši jau senākā intervijā žurnālam “People” atzina, ka pret iespējamu atgriešanos Harija lomā izturas visai skeptiski. Lai gan aktieris ar prieku atcerējās otrās filmas uzņemšanu, kuras laikā valdījusi īpaši radoša atmosfēra, viņaprāt, vēl vienas filmas veidošana būtu liels izaicinājums.
Peši pilnībā neizslēdza iespēju atgriezties, taču uzsvēra, ka būtu grūti atkārtot gan oriģinālo filmu panākumus, gan to nevainīgo šarmu. “Tagad ir citi laiki – 30 gadu laikā mainījusies gan cilvēku attieksme, gan prioritātes,” norādīja aktieris.
Tikmēr Daniels Stērns, kurš atveidoja Harija uzticamo, taču ne mazāk neveiklo pārinieku Mārvu, 2023. gada nogalē intervijā portālam “ComicBook” par iespējamu atgriešanos izteicās krietni optimistiskāk.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Lai gan aktieris šaubījās, vai savā vecumā vēl spētu izturēt tik daudz kritienu un triecienu kā savulaik, viņš atzina, ka fiziskā komēdija arī cienījamā vecumā varētu būt ārkārtīgi smieklīga. Stērns pat pieļāva iespēju vēlreiz iejusties Mārva tēlā, ja projektā iesaistītos arī viņa kādreizējais ekrāna partneris Peši.
Makolijs Kalkins komēdijā "Viens pats mājās"
2015. gadā aprit 25 gadi kopš uz ekrāniem iznāca populārā Ziemassvētku komēdija ar Makoliju Kalkinu galvenajā lomā – „Viens pats ...
Vēl kategoriskāks savos izteikumos bijis abu oriģinālo filmu režisors Kriss Kolumbuss. Viņaprāt, jauna filma nespētu atkārtot kādreizējos panākumus bez aktrises Ketrīnas O’Hāras, kura atveidoja Kevina mammu Keitu Makalisteri un šā gada janvārī devās mūžībā. Nesenā intervijā izdevumam “Variety” režisors norādīja, ka tieši O’Hāras un Kalkina atveidoto varoņu attiecības veidojušas filmas emocionālo kodolu. Viņaprāt, O’Hārai bijusi tikpat nozīmīga loma filmas panākumos kā pašam Kalkinam.
Turklāt režisors uzskata, ka arī Peši un Stērna duetu aizstāt būtu teju neiespējami. Lai gan turpmākajās franšīzes filmās vairākkārt mēģināts radīt tikpat asprātīgus un skatītāju iemīļotus ļaundarus, nevienam neesot izdevies atkārtot abu aktieru īpašo savstarpējo saspēli.
Jaunajā filmā skatītāji vairs nevarēs redzēt arī vairākus citus iemīļotus aktierus – Kevina tēva lomas atveidotāju Džonu Hērdu, kā arī Timu Kariju, kurš otrajā filmā atveidoja aizdomīgo Ņujorkas viesnīcas darbinieku. Arī šie aktieri jau devušies mūžībā.
Pagaidām jaunais “Viens pats mājās” turpinājums ir agrīnā izstrādes stadijā. Nav zināms nedz paredzētais filmas iznākšanas datums, nedz tas, kuri no oriģinālo filmu aktieriem līdzās Kalkinam varētu atgriezties savās leģendārajās lomās.