Viens bija režisora favorīts, citu atbalstīja pats Pīrss Brosnans: kurus aktierus Roberts Patinsons pārspēja cīņā par Džeimsa Bonda lomu?
Lai gan pēc gadiem ilgām spekulācijām par jauno Džeimsu Bondu oficiāli izraudzīts britu aktieris Roberts Patinsons, cīņa par leģendārā aģenta 007 lomu bijusi sīva. Kā tagad atklājies, atlases noslēdzošajā posmā piedalījušies pieci aktieri, turklāt viens no viņiem, kuram sākotnēji bijušas īpaši lielas izredzes iegūt kāroto lomu, no tās esot atteicies pats.
Tomēr, kā atklājis uzņēmuma “Amazon” dibinātājs Džefs Bezoss, galīgais lēmums pieņemts vien trīs dienas pirms oficiālā paziņojuma. Bezoss, kurš pats aktīvi iesaistījies aktiera izvēlē, atklājis, ka no plašā pretendentu loka sākotnēji izraudzīti pieci finālisti. Katram no viņiem bijis jāizspēlē trīs dažādas ainas, turklāt izmēģinājuma filmēšana notikusi īstās dekorācijās, kostīmos un kopā ar citiem aktieriem.
Interesanti, ka sākotnēji filmas veidotājiem bijušas zināmas šaubas par Patinsona kandidatūru tieši viņa milzīgās atpazīstamības dēļ. Tika apsvērta iespēja lomu uzticēt kādam mazāk pazīstamam aktierim, tomēr Patinsona sniegums pārliecinājis gan režisoru Denī Vilnēvu, gan pārējos lēmuma pieņēmējus.
Lai gan Bezoss neatklāja pārējo četru finālistu vārdus, tādi ietekmīgi kino industrijas mediji kā “Deadline”, “Variety” un “The Hollywood Reporter” jau iepriekš ziņoja, kuri aktieri nonākuši vistuvāk leģendārā britu slepenā aģenta lomas iegūšanai.
Iespējams, pavisam citādi Džeimsa Bonda nākotne būtu izvērtusies, ja 36 gadus vecais britu aktieris Džošs O’Konors nebūtu mainījis savas domas. Aktieris, kurš plašāku atpazīstamību ieguva, seriālā “Kronis” atveidojot princi Čārlzu, bet vēlāk filmējās līdzās Zendajai filmā “Sāncenši”, esot bijis viens no režisora Denī Vilnēva sākotnējiem favorītiem.
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Vairāki Holivudas aizkulišu pārzinātāji pat uzskatījuši, ka O’Konoram ir īpaši lielas izredzes iegūt lomu. Tomēr pašam aktierim jau no sākuma bijušas šaubas par to, ko viņa karjerai un dzīvei nozīmētu kļūšana par Džeimsu Bondu. O’Konors esot vairākkārt svārstījies par dalību izmēģinājuma filmēšanā, līdz beidzot tai piekritis. Neilgi pēc tam viņš pats izstājies no turpmākās atlases.
Vēl novembra sākumā par vienu no galvenajiem favorītiem tika uzskatīts 36 gadus vecais britu aktieris Kalums Tērners, kurš skatītājiem pazīstams no filmu sērijas “Fantastiskās būtnes” un seriāla “Masters of the Air”. Turklāt viņa kandidatūru publiski atbalstīja neviens cits kā kādreizējais Džeimsa Bonda atveidotājs Pīrss Brosnans.
Abi aktieri savulaik kopā filmējušies 2017. gada kinolentē “The Only Living Boy in New York”, kurā atveidoja tēvu un dēlu. Intervijā žurnālam “Vanity Fair” Brosnans atzinīgi novērtēja Tērnera aktiermeistarību. Arī bukmeikeri novembra sākumā Tērneram prognozēja lielas izredzes kļūt par nākamo aģentu 007. Tomēr ne bijušā Bonda atbalsts, ne favorīta statuss aktierim kāroto lomu nenodrošināja.
Atšķirībā no vairākiem konkurentiem 36 gadus vecajam skotu aktierim Džekam Loudenam britu slepeno aģentu pasaule nebūt nav sveša. Populārajā spiegu seriālā “Slow Horses” viņš atveido britu iekšējās izlūkošanas dienesta MI5 aģentu Riveru Kārtraitu. Loudena kandidatūru atbalstīja arī vairāki viņa slavenie kolēģi, tostarp “Oskara” balvas laureāts Gerijs Oldmens un aktrise Kristīna Skota Tomasa, ar kuriem viņš kopā filmējas seriālā. Vēl neilgi pirms tam, kad atklātībā nonāca informācija par Patinsona dalību atlasē, Loudens tika uzskatīts par vienu no reālākajiem Daniela Kreiga pēctečiem.
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Viens no interesantākajiem pavērsieniem aktieru atlasē bija 36 gadus vecā Nikolasa Holta iesaistīšanās cīņā par Bonda lomu. Aktieris, kurš pazīstams no filmām “X-cilvēki”, “Trakais Makss: Skarbais ceļš” un “Supermens”, līdzīgi kā Patinsons izmēģinājuma filmēšanā piedalījās salīdzinoši vēlu, kad mediji jau bija izvirzījuši citus favorītus.
Zīmīgi, ka šī nebija pirmā reize, kad abu britu aktieru ceļi krustojušies cīņā par kāda leģendāra kino varoņa atveidošanu. Abi savulaik pretendēja arī uz Betmena lomu režisora Meta Rīvsa filmā, taču arī toreiz priekšroka tika dota Patinsonam. Holts gan vēlāk pats pievienojās DC komiksu ekranizāciju pasaulei, 2025. gada filmā “Supermens” atveidojot ļaundari Leksu Lutoru.
Vēl pirms oficiālā paziņojuma par jauno Bondu Holivudas aizkulisēs bija parādījusies kāda interesanta informācija, kas liecināja, ka Patinsons varētu būt kinostudijas favorīts.
Patinsonam piedāvātie līguma nosacījumi bijuši ievērojami izdevīgāki nekā vairākiem viņa konkurentiem. Kamēr citiem pretendentiem esot bijis jāapņemas piedalīties četrās Džeimsa Bonda filmās, Patinsonam piedāvāts līgums par trim filmām, turklāt ar lielāku atalgojumu. Precīzs honorāra apmērs gan nav zināms, un kinostudija publiski nav apstiprinājusi visas līguma detaļas.
Jauno Džeimsa Bonda filmu režisēs tādu kinolenšu kā “Kāpa” un “Atnākšana” režisors Denī Vilnēvs, savukārt scenārija veidošana uzticēta populārā seriāla “Peaky Blinders” radītājam Stīvenam Naitam. Tā būs pirmā Bonda filma kopš brīža, kad franšīzes radošo kontroli pārņēma “Amazon MGM Studios”.