Meganas Mārklas tēva skandāls vēršas plašumā: izmeklēšanā varētu iesaistīt arī princi Hariju
Saseksas hercogienes Meganas Mārklas ģimenē samilzis jauns skandāls. Saistībā ar viņas tēvam Tomasam Mārklam izvirzīto apsūdzību par bērnu seksuālas izmantošanas materiālu glabāšanu likumsargi varētu pieprasīt paskaidrojumus arī pašai Meganai. Juristi neizslēdz, ka izmeklēšanā varētu tikt iesaistīts arī princis Harijs.
Losandželosas advokāts Džordans Metjūss norāda, ka izmeklētāji varētu vērsties pie Saseksas hercogienes, ja viņu rīcībā būtu informācija, ka Megana zina lietai būtiskus apstākļus. “Viņa varētu izlemt sadarboties ar izmeklētājiem un piekrist nopratināšanai, gandrīz noteikti iepriekš vienojoties par konkrētiem nosacījumiem. Ja viņa nolemtu nesadarboties, viņai varētu juridiski uzlikt par pienākumu sniegt informāciju,” skaidro jurists.
Izmeklētāju redzeslokā varētu nonākt arī princis Harijs, lai gan, pēc advokāta domām, laulāto savstarpējā saziņa, visticamāk, būtu juridiski aizsargāta.
Pagaidām gan nav publiski pieejamas informācijas, ka Megana būtu oficiāli izsaukta sniegt liecību. Tāpat viņai nav izvirzītas nekādas apsūdzības saistībā ar tēva iespējamiem noziegumiem.
Tomasam Mārklam 5. novembrī ASV tika izvirzīta apsūdzība par bērnu seksuālas izmantošanas materiālu glabāšanu, bet dienu vēlāk viņš tika aizturēts Floridā. Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) darbinieki pārmeklējuši divas Mārkla īrētas noliktavas, izņemot aptuveni 78 priekšmetus, tostarp fotogrāfiju negatīvus, diapozitīvus un grāmatas, kuros, iespējams, attēlota bērnu seksuāla izmantošana.
Būtisku lomu izmeklēšanā spēlējusi arī Meganas māte Dorija Reglenda, kura palīdzējusi FIB darbiniekiem identificēt savu bijušo vīru izņemtajās fotogrāfijās. Izdevums arī ziņo, ka pati Megana esot gatava nepieciešamības gadījumā sadarboties ar izmeklētājiem.
Dorija un Tomass apprecējās 1979. gadā, bet laulību šķīra 1987. gadā, kad Meganai bija aptuveni seši gadi.
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Tikmēr vairāki ģimenes locekļi medijiem izteikušies, ka Mārkla regulārie braucieni uz Filipīnām jau gadiem bijuši ģimenē zināms noslēpums. Arī Filipīnu likumsargi 17. novembrī iesnieguši kriminālsūdzības pret Mārklu saistībā ar iespējamu bērnu seksuālas izmantošanas materiālu glabāšanu un izplatīšanu.
Pats Mārkls visas pret viņu vērstās apsūdzības iepriekš kategoriski noliedzis. “Esmu šokēts, sāpināts un ļoti sarūgtināts par to, ka mans dēls mani šādi apsūdz. Es nekad nespētu izdarīt to, par ko mani apsūdz. Tas ir ļaunākais, par ko kādu varētu apsūdzēt,” viņš iepriekš izteicies.
Notiesāšanas gadījumā ASV Mārklam draud līdz pat 20 gadiem cietumā. Nākamā tiesas sēde Floridā paredzēta 1. decembrī.
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“Ceru, ka tagad būs saprotams, ka, neraugoties uz to, kā atsevišķi mediji gadu gaitā sagrozījuši notikušo, mana atsvešināšanās no tēva un lēmums neļaut viņam kontaktēties ar mūsu bērniem bija viena iemesla dēļ – lai viņus pasargātu,” paziņojumā norādīja Megana.
Viņa arī pauda cerību, ka tiks panākts taisnīgums un galvenā prioritāte būs bērnu drošība un aizsardzība.
Tikmēr Bekingemas pils no publiskiem komentāriem atturas, uzsverot, ka Megana un Harijs vairs nav karaliskās ģimenes strādājošie locekļi un šis ir hercogienes ģimenes privāts jautājums.
Karaliskās ģimenes eksperte Kinsija Skofīlda gan uzsver, ka Meganu nedrīkst vainot tēva iespējamajos noziegumos. “Neviens nedrīkst tikt saukts pie atbildības par sava radinieka iespējamiem noziegumiem. Šobrīd svarīgākais ir noskaidrot, vai visa būtiskā informācija ir nodota likumsargiem un vai izmeklētāju rīcībā ir viss nepieciešamais,” viņa norāda.