Mūžībā devies seriāla "Bīstamās mājsaimnieces" aktieris Stīvens Haks
68 gadu vecumā mūžībā devies amerikāņu aktieris Stīvens Haks, kurš savas karjeras laikā piedalījies vairākos arī Latvijas skatītājiem labi zināmos seriālos, tostarp "Bīstamās mājsaimnieces", "Amerikāņu šausmu stāsts", "Noziedzīgie prāti" un "Mentālists".
Par aktiera nāvi 21. novembrī sociālajos tīklos paziņoja Losandželosas teātra kompānija "InterAct Theatre Company", kuras dibinātāju vidū bija arī Haks. Kolēģi atklāja, ka aktieris miris pēkšņu un negaidītu sirdsdarbības traucējumu dēļ.
Savukārt aktiera miršanas apliecība vēsta, ka oficiālais nāves cēlonis bijusi aterosklerotiska sirds un asinsvadu slimība.
Haks uzaudzis Sentluisā, Misūri štatā, un aktiermākslu apguvis Kalifornijas Mākslas institūtā un Amerikas Dramatiskās mākslas akadēmijā. Savu kino karjeru viņš sāka jau pusaudža gados, 1978. gadā piedaloties leģendārajā muzikālajā filmā "Grease", kurā galvenās lomas atveidoja Džons Travolta un Olīvija Ņūtone-Džona.
Vēlāk Haks pievērsās teātrim un piecus gadus uzstājās Brodvejā Endrū Loida Vēbera slavenā mūzikla "Kaķi" oriģināliestudējumā. Viņš piedalījās arī mūziklā "A Chorus Line".
Pēc karjeras Brodvejā Haks pārcēlās uz Losandželosu, kur aktīvi darbojās kino un televīzijā. 2005. gadā viņš parādījās seriāla "Bīstamās mājsaimnieces" otrajā sezonā. Viņa aktiera gaitās bija arī lomas seriālos "Nozieguma skelets", "Precējies... ir bērni", "Daktere Kvina" un "Amerikāņu šausmu stāsts".
Uz lielā ekrāna Haks bija redzams arī Stīvena Spīlberga filmā "Minority Report" un "Marvel" kinolentē "Thor: The Dark World".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Atvadoties no aktiera, teātra kolēģi uzsvēra ne vien viņa daudzpusīgo talantu, bet arī sirsnību, humora izjūtu un dāsnumu, ar ko viņš bagātinājis apkārtējo dzīvi.