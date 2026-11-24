Līdz pēdējam elpas vilcienam uzticīgs mūzikai: aprit 35 gadi kopš Fredija Merkūrija nāves
Pirms 35 gadiem, 1991. gada 24. novembrī, pasaule zaudēja vienu no visu laiku spilgtākajām rokmūzikas personībām – grupas "Queen" solistu Frediju Merkūriju. Tikai dienu pirms nāves mūziķis publiski atklāja, ka slimo ar AIDS. Lai gan dzīves nogalē viņa veselības stāvoklis bija ievērojami pasliktinājies, Merkūrijs turpināja ierakstīt mūziku. Tomēr savu pēdējo dziesmu viņš tā arī nepaguva pabeigt.
1991. gada pavasarī Merkūrijs kopā ar grupas biedriem strādāja ierakstu studijā Šveices pilsētā Montrē. Apzinoties, ka dzīvot atlicis vairs nav daudz, mūziķis vēlējās ierakstīt pēc iespējas vairāk materiāla, lai kolēģi pēc viņa nāves varētu pabeigt iesākto.
Grupas ģitārists Braiens Mejs vēlāk intervijā žurnālam "Q" atklāja, ka ierakstu studija dzīves nogalē kļuvusi par Merkūrija patvērumu. Viņš turpinājis dziedāt pat tad, kad vairs nav spējis patstāvīgi nostāvēt kājās, atbalstoties pret studijas pulti.
Pēdējā dziesma, kurai Merkūrijs ierakstīja vokālu, bija "Mother Love". Pie tās mūziķis strādāja no 1991. gada 13. līdz 16. maijam. Kad bija atlicis ierakstīt pēdējo pantu, Merkūrijs sajutās pārāk slikti, lai turpinātu darbu. Viņš vēlējās atpūsties un pabeigt ierakstu citā dienā.
Tomēr studijā viņš vairs neatgriezās. Dziesmas noslēdzošo pantu vēlāk iedziedāja pats Mejs. Skaņdarbs tika izdots 1995. gadā albumā "Made in Heaven", četrus gadus pēc Merkūrija nāves.
1991. gada 30. maijā tika uzņemts Merkūrija pēdējais mūzikas videoklips kopā ar grupu "Queen" – dziesmai "These Are the Days of Our Lives".
Mūziķis, kurš savulaik ar savu enerģiju spēja aizraut veselus stadionus, filmēšanas laikā gandrīz nekustējās. Kā vēlāk atcerējās viņa personīgais asistents Pīters Frīstouns, tobrīd pat staigāšana dziedātājam sagādāja lielas sāpes.
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Videoklipa noslēgumā Merkūrijs ieskatās tieši kamerā un klusi saka: "Es joprojām jūs mīlu." Daudziem grupas faniem šis mirklis vēl aizvien simbolizē dziedātāja pēdējo atvadīšanos no savas publikas.
Lai gan par Merkūrija veselības stāvokli presē jau ilgstoši klīda baumas, mūziķis savu diagnozi publiski apstiprināja tikai 1991. gada 23. novembrī. Nākamajā dienā 45 gadus vecais dziedātājs nomira savās mājās Londonā no AIDS izraisītām komplikācijām.
Bohēmists Fredijs Merkūrijs un viņa rapsodija
1992. gada aprīlī Vemblija stadionā tika sarīkots vērienīgs Merkūrija piemiņas koncerts, kurā piedalījās Eltons Džons, Deivids Bovijs, Džordžs Maikls, grupa "Metallica" un daudzi citi pasaulslaveni mūziķi. Koncerta mērķis bija ne vien godināt Merkūrija piemiņu, bet arī pievērst sabiedrības uzmanību AIDS un vākt līdzekļus cīņai pret šo slimību.
Šogad, kad Merkūrijam būtu apritējuši 80 gadi, viņa kādreizējā līgava un ilggadējā draudzene Mērija Ostina laidusi klajā grāmatu "Freddie Mercury: A Life in Lyrics". Tajā apkopoti dziedātāja dziesmu tekstu manuskripti, iepriekš nepublicētas fotogrāfijas no viņa personīgā arhīva un Ostinas atmiņas par kopā pavadītajiem gadiem.
Lai gan kopš Merkūrija nāves pagājuši jau 35 gadi, viņa radītā mūzika turpina aizraut arī tās paaudzes, kuras dziedātāju nekad nav redzējušas uz skatuves.