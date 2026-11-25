Mailijas Sairusas kāzu viešņa ignorē vienu no svarīgākajiem ģērbšanās etiķetes noteikumiem
Popzvaigznes Mailijas Sairusas kāzas izraisījušas plašu rezonansi sociālajos tīklos, turklāt ne tikai tāpēc, ka dziedātāja otrreiz apprecējusies.
Visu uzmanību piesaistījusi kāda kāzu viešņa, kura ieradās koši oranžā kleitā, kamēr teju visi pārējie viesi bija tērpušies melnā. Dziedātāja Mailija Sairusa apprecējās sestdien skaistā savrupnamā Palmspringsā, Kalifornijā, tas savulaik piederējis leģendārajam dziedātājam Frenkam Sinatram.
Savā īpašajā dienā Mailija bija tērpusies baltā zīda kleitā, bet viesus bija lūgusi ierasties melnā apģērbā. Dziedātāja vēlējās, lai visi ievērotu vienotu ģērbšanās stilu un viņa kā līgava izceltos pārējo vidū. Lielākā daļa viesu šo lūgumu ievēroja, taču kāda sieviete, šķiet, par to nebija informēta. Viņa ieradās koši oranžā kleitā, kas uzreiz piesaistīja uzmanību no putna lidojuma uzņemtajās kāzu fotogrāfijās.
Kad attēli nonāca internetā, dziedātājas fani sāka interesēties, kas ir noslēpumainā viešņa. Kāds pat jokoja, ka sieviete, iespējams, pazaudējusi savu čemodānu vai arī viņas pavadonis aizmirsis pateikt, ka uz kāzām jāierodas melnā apģērbā. Daži interneta lietotāji izteikuši pieņēmumu, ka noslēpumainā viešņa ir Belgika Vargasa. Viņas vīrs Šons Everets ir mūzikas producents, kurš sadarbojies ar Mailiju. Lai gan sievietes tērps izraisījis plašas diskusijas internetā, daudzi atzina, ka kleita viņiem ļoti patīk.
Kādā komentārā vietnē "Instagram" Belgikas māsa Gresija paskaidrojusi, ka māsa nav zinājusi par kāzās noteikto ģērbšanās stilu, un atzina, ka viņai vajadzējis rūpīgāk izlasīt ielūgumu. Tomēr ir vēl kāda pieminēšanas vērta detaļa. Citā komentārā Gresija norādīja, ka māsa ielūgumu bija redzējusi jau pirms diviem mēnešiem un tagad grasās to vēlreiz pārskatīt, lai saprastu, kā viņa varējusi palaist garām norādi par vēlamo apģērbu. Vai tas bija neveikls pārpratums? Pagaidām tas nav līdz galam skaidrs. Jāpiebilst, ka pati Mailija līdz šim nav publiski paudusi savu viedokli par kāzu viešņas tērpu.
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Līgava izskatījās laimīga, svinot kāzas ar dziedātāju Maksu Morando. Kopā ar Mailiju īpašajā dienā bija viņas vistuvākie cilvēki, tostarp šķirtie vecāki – mamma Tiša ar jauno vīru aktieri Dominiku Perselu un tētis Billijs Rejs ar draudzeni aktrisi Elizabeti Hērliju.
Mailijas Sairusas pirmā laulība ar aktieri Liamu Hemsvortu ilga nepilnus astoņus mēnešus līdz brīdim, kad pāris paziņoja par lēmumu šķirties. Viņi apprecējās 2018. gada 23. decembrī privātā ceremonijā savās mājās Nešvilā. Hemsvorts iesniedza tiesā šķiršanās pieteikumu 2019. gada augustā, un juridiski laulība tika šķirta 2020. gada 28. janvārī (aptuveni 13 mēnešus pēc kāzām). Lai gan pati laulība bija īsa, abu attiecības kopumā ar pārtraukumiem ilga gandrīz desmit gadus – kopš 2009. gada, kad viņi iepazinās filmas "The Last Song" uzņemšanas laukumā.