Popzvaigzne Britnija Spīrsa.
Slavenības
Šodien 09:55
Britnija Spīrsa šokē ar atklāsmi: bijušie partneri mudinājuši viņu gulties zem skalpeļa "pārāk lielās pieres dēļ"
Popzvaigzne Britnija Spīrsa sociālajā tīklā "Instagram" pievērsusies kādam senam kompleksam par savu izskatu. Viņa atzinusi, ka mati, kas nosedz pieri, palīdz justies pasargātai no apkārtējo kritikas.
Britnija Spīrsa atklājusi, ka vairāki viņas bijušie partneri izteikuši aizskarošas piezīmes par viņas izskatu, īpaši kritizējot dziedātājas pieri. Sociālajos tīklos popzvaigzne pastāstīja, ka bijušie mīļotie mudinājuši viņu kaut ko darīt lietas labā, lai piere nebūtu tik liela. Par šo kompleksu Spīrsa runājusi arī iepriekš, atzīstot, ka tikai pamazām iemācījusies pieņemt savu izskatu.
Dziedātāja jau agrāk atklāti runājusi par savu publisko tēlu. Pēc autobiogrāfijas izdošanas 2023. gadā Spīrsa vēl atklātāk sākusi stāstīt par dzīvi sabiedrības uzmanības centrā un spiedienu, ko slava viņai radījusi jau agrā jaunībā.