18. novembra svinīgā pieņemšana Rīgas pilī
Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs trešdienas, 18. novembra, vakarā Rīgas pilī rīkoja tradicionālo svinīgo ...
Vai jauns pāris? Valsts kancelejas vadītājs Kaspars Gorkšs iziet sabiedrībā ar olimpieti Ullu Zirni
Bijušais Latvijas futbola izlases kapteinis, jaunais Valsts kancelejas vadītājs Kaspars Gorkšs Valsts prezidenta rīkoto svinīgo pieņemšanu 18. novembrī apmeklēja kopā ar bijušo sportisti – olimpieti Ullu Zirni.
Uz valstiska līmeņa svinīgajām ceremonijām viesi parasti ierodas kopā ar laulātajiem, dzīvesbiedriem, partneriem vai tuviem ģimenes locekļiem, tāpēc daudziem radies jautājums, vai jaunajam Valsts kancelejas vadītājam, kurš nesen uzņēmies jaunus profesionālos izaicinājumus, dzīvē ir arī romantiska rakstura privāti jaunumi.
Ulla Zirne ir bijusī kamaniņu braucēja, pārstāvējusi Latviju divās ziemas olimpiskajās spēlēs. 2022. gadā viņa pēc sportā pavadītiem 18 gadiem pielika punktu profesionālas sportistes karjerai. Tagad Ullas dzīve ir saistīta ar sociālajiem tīkliem un modes pasauli.
Savukārt Kaspars Gorkšs savulaik bija viens no Latvijas futbola atpazīstamākajiem vārdiem. Viņš ilgus gadus pārstāvēja valstsvienību, bija tās kapteinis un spēlēja vairākos ārvalstu klubos. Gorkšs ir arī viens no nedaudzajiem Latvijas futbolistiem, kas spēlējuši prestižajā Anglijas premjerlīgā. Pēc profesionāļa karjeras beigām viņš kļuvis par sporta funkcionāru, vēlāk par Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektoru un tagad iecelts par valsts augstāko ierēdni – Valsts kancelejas direktoru.
Gorkša privātā dzīve savulaik piedzīvojusi ne vienu vien sarežģītu pavērsienu – viņa 12 gadus ilgusī laulība ar Ievu Gorkšu 2017. gadā beidzās ar šķiršanos, bet domstarpības par bērnu Luīzes un Patrika uzturlīdzekļiem vēlāk nonāca līdz tiesai.